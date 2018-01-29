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Обиженная Украиной Самойлова готовится к "Евровидению"

Юлия Самойлова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Российская исполнительница примет участие в конкурсе, который пройдет в Португалии

О том, что певица обязательно выступит на "Евровидении" если не в 2017-м, то в 2018-м, стало известно в марте 2017 г., когда Киев еще не отказал ей в участии. Теперь это подтвердилось официально.

"Так и произойдет. Юлия начала подготовку к конкурсу", - рассказали РИА "Новости" в дирекции общественных связей "Первого канала".

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В этом году международный песенный конкурс пройдет с 8 по 12 мая в Лиссабоне. На нем выступят участники из 43 стран.

На "Евровидении", которое проходило в мае 2017 г. в столице Украины, Россию должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". Но за то, что в 2015 г. Юлия выступила с концертом в Крыму на гала-концерте фестиваля "Мир спорта и добра", СБУ запретила ей въезд в страну.

Организаторы конкурса предложили "Первому каналу" транслировать выступление россиянки в прямом эфире на экране. Это предложение было отвергнуто руководством телеканала. Не согласились с таким вариантом участия Самойловой и украинские власти, за что поплатились штрафом. 

Россия не стала менять участника на конкурсе. Отказ нашей страны от участия в "Евровидении" был правильным, а Украина оказалась неспособна проводить мероприятие такого масштаба, заявил, комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин, напоминает РИА ФАН

Полина ДОРОЖКИНА
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