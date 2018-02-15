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В Москве прошел вечер памяти двух выдающихся актеров

Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Он был посвящен звездам советской эпохи – Владимиру Зельдину и Нине Сазоновой

Мероприятие состоялось 12 февраля в Камерном зале Театра Российской Армии. На сцене были фотографии, костюмы, личные вещи, создающие атмосферу незримого присутствия двух актеров. И хотя они были совсем разные, их объединяло служение одному театру. 

Фото: пресс-служба

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Пастуха Мусаиба Гатуева в исполнении Зельдина знала вся страна. И благодаря съемкам в этом фильме в 1941 г. молодой актер получил бронь и его не отправили на фронт. "Фильм спас мне жизнь", – говорил впоследствии Владимир Михайлович.

Фото: пресс-служба

У Нины Сазоновой была совсем иная судьба. Она знала о войне не понаслышке. Разъезжая во фронтовых бригадах, молодая артистка поднимала дух солдат своими песнями. Ее война началась 22 июня 1941 г. на Белорусском вокзале, когда матери, жены, невесты со слезами провожали своих самых близких людей в опасную неизвестность.

Фото: пресс-служба

"Удивительные образы, они никогда не становятся нашим прошлым", – с теплыми нотками в голосе заметила ведущая вечера народная артистка России Ольга Богданова. – Хотя один всегда блистал, а другая скромно пела песни. Но к ней тоже пришла слава, которую предсказал их учитель и первый главный режиссер Театра Красной Армии Алексей Дмитриевич Попов. "Жди, твой час придет!" - однажды сказал он и оказался прав".

Фото: пресс-служба

На вечере выступали прекрасные артисты, режиссеры, музыканты. Все они вспоминали моменты из жизни, связанные с героями вечера. Главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов очень точно сказал о Сазоновой и Зельдине: "Нина Сазонова извлекала из сердца тепло, добро, достоинство актерской профессии. Удалой молодец Владимир Зельдин, выходя на сцену, "забирал" весь зал", – сказал он.

Фото: пресс-служба

Александр Домогаров вспомнил, что Зельдин молодых актеров называл "эхом нашего поколения". У мэтра сцены было отличное чувство юмора. А Нину Сазонову в народе называли тетей Клавой – по имени ее героини. В провинции даже не верили, что она актриса.

Фото: пресс-служба

В исполнении артистов Театра Красной Армии прозвучали песни из репертуара Сазоновой и Зельдина. Тамара Гвердцители в память о Владимире Михайловиче исполнила свою коронную песню "Виват, король!".

Ольга Кабо читала стихи. Всеволод Шиловский делился воспоминаниями об актерских посиделках.

В конце вечера Юлий Гусман подвел черту: "Владимир Зельдин и Нина Сазонова – счастливые люди, видевшие свой успех и выразившие в полной мере то, что им хотелось. Давайте же так жить, дружить и работать, как делали это Зельдин и Сазонова".

Фото: пресс-служба

Особую роль в вечере памяти сыграла излучающая спокойствие и обаяние Ольга Богданова. Она провела его с блеском, демонстрируя тактичность, тонкое чувство юмора и безупречный вкус.

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