В Москве прошел вечер памяти двух выдающихся актеров
Мероприятие состоялось 12 февраля в Камерном зале Театра Российской Армии. На сцене были фотографии, костюмы, личные вещи, создающие атмосферу незримого присутствия двух актеров. И хотя они были совсем разные, их объединяло служение одному театру.
По теме
Пастуха Мусаиба Гатуева в исполнении Зельдина знала вся страна. И благодаря съемкам в этом фильме в 1941 г. молодой актер получил бронь и его не отправили на фронт. "Фильм спас мне жизнь", – говорил впоследствии Владимир Михайлович.
У Нины Сазоновой была совсем иная судьба. Она знала о войне не понаслышке. Разъезжая во фронтовых бригадах, молодая артистка поднимала дух солдат своими песнями. Ее война началась 22 июня 1941 г. на Белорусском вокзале, когда матери, жены, невесты со слезами провожали своих самых близких людей в опасную неизвестность.
"Удивительные образы, они никогда не становятся нашим прошлым", – с теплыми нотками в голосе заметила ведущая вечера народная артистка России Ольга Богданова. – Хотя один всегда блистал, а другая скромно пела песни. Но к ней тоже пришла слава, которую предсказал их учитель и первый главный режиссер Театра Красной Армии Алексей Дмитриевич Попов. "Жди, твой час придет!" - однажды сказал он и оказался прав".
На вечере выступали прекрасные артисты, режиссеры, музыканты. Все они вспоминали моменты из жизни, связанные с героями вечера. Главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов очень точно сказал о Сазоновой и Зельдине: "Нина Сазонова извлекала из сердца тепло, добро, достоинство актерской профессии. Удалой молодец Владимир Зельдин, выходя на сцену, "забирал" весь зал", – сказал он.
Александр Домогаров вспомнил, что Зельдин молодых актеров называл "эхом нашего поколения". У мэтра сцены было отличное чувство юмора. А Нину Сазонову в народе называли тетей Клавой – по имени ее героини. В провинции даже не верили, что она актриса.
В исполнении артистов Театра Красной Армии прозвучали песни из репертуара Сазоновой и Зельдина. Тамара Гвердцители в память о Владимире Михайловиче исполнила свою коронную песню "Виват, король!".
Ольга Кабо читала стихи. Всеволод Шиловский делился воспоминаниями об актерских посиделках.
В конце вечера Юлий Гусман подвел черту: "Владимир Зельдин и Нина Сазонова – счастливые люди, видевшие свой успех и выразившие в полной мере то, что им хотелось. Давайте же так жить, дружить и работать, как делали это Зельдин и Сазонова".
Особую роль в вечере памяти сыграла излучающая спокойствие и обаяние Ольга Богданова. Она провела его с блеском, демонстрируя тактичность, тонкое чувство юмора и безупречный вкус.
Нищие украинские спортсмены плачутся на Олимпиаде
Властям Незалежной наплевать на развитие спорта в стране
Погода заставит страдать москвичей
Жителям столицы грозят болезни и недомогания
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина