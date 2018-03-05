Звягинцев пролетел мимо "Оскара"

Фильм "Нелюбовь" остался без "Оскара"
Его обошел чилиец Себастьян Лелио, "Фантастическая женщина" которого была отмечена Американской академией киноискусств как "Лучший фильм на иностранном языке". Букмекеры оценивали победу ленты российского режиссера в 13%.
В шорт-лист той же номинации попали "Оскорбление" ливанского режиссера Зиада Дуэри, "О теле и душе" венгра Ильдико Эньеди и "Квадрат" Рубена Эстлунда из Швеции.
Зато двумя днями ранее, 3 марта, "Нелюбовь" получила награду французской кинопремии "Сезар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Тогда картина обошла конкурентов, среди которых "Дюнкерк" Кристофера Нолана и "Ла-Ла-Ленд" Дэмьена Шазелла.
В России картина Андрея Звягинцева вышла на широкий экран 1 июня 2017 года. В фильме рассказывается о разводящихся супругах, от которых сбегает ребенок. Роли в нем исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.
Нынешнее поражение уже второе для Андрея Звягинцева. До этого, в 2015 г., его фильму "Левиафан" также не досталось "Оскара". При этом он получил шесть призов на премии российских критиков "Белый слон" и был удостоен высшей награды на Фестивале египетского и европейского кино в Луксоре.
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