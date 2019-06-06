Фоменко искупал зрительницу "Дозора" в деньгах

На премьере шоу чего только не было

Левитация, телепортация, трюки и иллюзии, от которых у зрителей перехватывает дыхание, а еще – впервые в мире – воздушные гимнасты, парящие в воздухе на мотоциклах. В Москве в Crocus City Hall состоялись премьерные показы шоу "Дозор".

Первый показ принимал лично автор сценария и сопродюсер проекта – Сергей Лукьяненко. Премьеру посетили и исполнители саундтрека к шоу - лидеры группы Uma2rman Владимир и Сергей Кристовские – с детьми, а также Артем Ткаченко, Елена Борщева, Сосо Павлиашвили и Контантин Соловьев.

История о великом противостоянии Темных и Светлых сил превратилась в масштабную высокотехнологичную постановку, с иллюзионами от лучших фокусников Европы и акробатическими трюками. Чтобы фантастические события саги стали реальностью, создателям потребовалось более 200 т светового и звукового оборудования, почти год для разработки декораций и сцены-трансформера и еще два месяца постоянных репетиций.

Занавес открывается, и зритель оказывается в Музее магии. Здесь хозяйничает главный герой в исполнении Николая Фоменко. Ему тысяча лет, и он знает, что такое магия.

Только он может легко вывести на сцену зрительницу и уговорить ее поучаствовать в опасном трюке. Только что Фоменко резал ножом кабачок, а теперь предлагает девушке испытать удачу и положить под нож руку.



Пара движений и... рука остается целой. В награду за храбрость девушка получила денежное вознаграждение. Доли секунд – и на нее посыпались купюры.

Трюк воздушных гимнастов Александра и Юлии Волковых войдет в историю иллюзионных постановок. Их герои появились на сцене на мотоциклах и воспарили вверх.

А эффектное появление Сергея Сафронова в образе Хранителя договора вызвало восторг у самых юных зрителей.

Чем еще удивит "Дозор" и когда его можно увидеть, можно узнать на заключительных показах. Они состоятся в Москве 8 и 9 июня.