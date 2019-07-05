Евгения Киселева: "Нашествие" ждут весь год

Гостей фестиваля ожидают уникальный состав участников, десятки познавательных и развлекательных зон, новые знакомства и незабываемые эмоции

Крупнейший в стране музыкальное мероприятие на свежем воздухе "Нашествие" за два десятка лет прошло действительно грандиозный путь: от "безбашенного рок-слета" до мультиформатного, современного и комфортного культурного события. "Нашествие" ждут весь год, возможно как одно из лучших приключений, пережитых в жизни, ведь каждый фестиваль не похож на предыдущий.

Уникальный состав участников, десятки познавательных и развлекательных зон, новые знакомства и незабываемые эмоции – эти впечатления многие гости хранят по несколько лет, возвращаясь на "Главное приключение года" снова и снова. За 20 лет существования "Нашествия" выросло целое поколение зрителей: многие и сейчас знакомятся на фестивале, а затем приезжают с детьми, всей семьей.

Так фестиваль, впервые прошедший в московском ДК "Горбунова" в далеком 1999-м, растет и не стареет; сохраняя уникальность формата, продолжает смотреть в будущее и преподносить своим гостям все самое актуальное и интересное. Накануне старта "Нашествия 2019", посвященного 20-летнему пути, генеральный директор ЗАО "Мультимедиа Холдинг" Евгения Киселева дала интервью.

– В чем особенность фестиваля "НАШЕСТВИЕ" и как родился слоган "Главное приключение года"?

– Главная особенность – это впечатляющая история длинной в 20 лет, долгая успешная жизнь и, безусловно, сила бренда! "Нашествие" – это название знает почти каждый! А слоган "Главное приключение года" родился из слогана "Главное приключение лета" тогда, когда мы поняли, что билеты на следующий фестиваль наши гости начинают покупать, как только над фестивальным полем прозвучали финальные аккорды, а в небе появились залпы салюта. Наша публика действительно ждет этого события целый год и активно участвует во всем, что происходит.

– Многие зрители ждут фестиваль весь год. За какой период начинается подготовка и что сейчас делается на финальной стадии?

– Мы объявили даты и начали продавать билеты на "Нашествие 2019" еще прошлым летом, на следующее утро, как завершился прошлогодний фестиваль. Основная подготовка начинается в декабре: мы бронируем гостиничный фонд, намечаем планировку поля, встречаемся с администрацией области, и так далее. Чем ближе к датам проведения, тем сильнее активность, а пиковая загрузка начинается где-то за два месяца до открытия входных гейтов.

– "Нашествие" сегодня – это не только музыка, но и инфраструктура. Насколько она увеличена в этом году и что изменилось?

– По части инфраструктурных решений и нововведений мы совершенствуемся от года к году. Стараемся сделать так, чтобы не было пробок на въездах и очередей на входах, чтобы было достаточно туалетов и душевых кабин, хватало парковочных мест… В этом году делаем освещение, чтобы людям было комфортно находится в темное время суток на поле. Это ведь еще и очень красиво! А также стараемся максимально разнообразить торговые точки на поле, чтобы у гостей был как можно более широкий выбор в плане блюд, напитков и сувенирной продукции. Немузыкальная программа тоже стала более насыщенной: масса лекций, мастер-классов, кинопоказов проходит в этом году в "Лектории", "Библиошатре", есть спортивные активности, детские и выставочные зоны, и т.д. Мы продолжаем работать над тем, чтобы гостям было у нас максимально комфортно.

– В 2019 году фестиваль неофициально начинается 18 июля. Почему решили расширить формат на четыре дня, будет ли это традицией?

– Это юбилейный для фестиваля год: "Нашествию" – 20 лет! Конечно, хочется, чтобы этот праздник продлился чуть дольше, поэтому сюрпризы мы запланировали уже в четверг – выступление группировки "Ленинград" и Глеба Самойлова с оркестром. Но посмотрим, как на это отреагирует публика. Смогут ли гости приехать на день раньше? Ведь 90% нашей аудитории – это взрослые, состоявшиеся люди, работающие и достаточно занятые. Если четверг станет востребованным, то вполне возможно, что у "Нашествия" появится еще один официальный фестивальный день.

– Расскажите о медицине на фестивале. Куда обращаться в случае экстренных случаев и сможет ли быстро доехать "скорая"?

– Да, конечно, этот момент отработан на 200%. На территории есть полноценный госпиталь, где смогут оказать всю необходимую помощь. На поле находится сразу несколько дежурных автомобилей "скорой помощи", готовых выехать в любой момент и, при необходимости, оперативно доставить людей в больницы, которые также проинформированы должным образом и готовы принять людей и оказать им помощь. Надеемся, что в этом году, как обычно, гости фестиваля будут обращаться только с порезами и мелкими травмами, и скорая помощь никому не понадобится.

– Можно ли будет приехать с домашними животными, и что нельзя проносить на фестиваль?

– К сожалению, мы не разрешаем пребывание животных на поле. Также, запрещено проносить на поле оружие, колющие и режущие предметы, газовые и другого рода горелки, воспламеняющиеся жидкости и любого рода стекло. Это не наша прихоть, прежде всего, это связано с безопасностью пребывания гостей на площадке.

– Расскажите о детской развлекательной программе.

– Мы любим, когда к нам приезжают дети, любого возраста! Мы готовим для них детские зоны, начиная от игровых площадок с батутами, полосами препятствий, до выступлений анимации и клоунов. В "Библиошатре" юных гостей ждут интересные книги, настольные игры и лекции по истории комиксов, в "Лектории" мы покажем несколько мультфильмов. А еще в этом году Фонд Валентина Серова будет проводить интересную активность для наших маленьких посетителей: мастер-классы по рисованию, аппликациям, созданию объемных открыток и панно. Хотя, я почему-то уверена, что эти мастер-классы будут пользоваться успехом и у многих взрослых гостей.

20-летие бывает раз в жизни!

"В эфире "Нашего радио" мы запустили прекрасную акцию "20 лет за 20 дней": вспоминаем все вехи фестиваля, все годы, всех артистов, которые там выступали за эти 20 лет. Мы привлекли даже Михаила Козырева, как первого организатора фестиваля и человека, который его придумал. Слушайте эфир, каждый день у нас выходит три разных выпуска в разных шоу. В этой акции принимают участие все артисты, которые когда-либо принимали участие в "Нашествии". Мы выдаем в эфир фрагменты их интервью, которые они давали в те годы. Задействованы и наши социальные сети: там постоянно появляются раритетные видео и фотоматериалы фестиваля разных лет. У всех очень много воспоминаний, и все они позитивные: даже если когда-то на поле шел дождь и было мокро, все вспоминают это как приключение. И, конечно, приятна поддержка наших артистов. Фестиваль – это "Главное приключение года" не только для зрителей, это, как мне кажется, лозунг еще и наших артистов", – рассказала программный директор "Нашего радио" Анастасия Рогожникова.

Лайн-ап в юбилейный год "Нашествия" получился внушительный и мощный: всего на "Главной", "НАШЕ 2.0" и на новой сцене "УЛЬТРА" выступят в течение четырехх дней более 130 коллективов. Многие из мэтров и новых артистов готовят специальные выступления: "Би-2" отыграют последний концерт тура "Горизонт событий", группировка "Ленинград" проведет свой финальный концерт, "Мумий Тролль" вспомнят главные хиты с альбома "Морская", Глеб Самойлов & The Matrixx выступят с симфоническим оркестром, Гарик Сукачёв даст старт большому юбилейному туру "GO!", ДЕЛЬФИН сыграет специальный ночной сет, "Сурганова и оркестр" готовят грандиозное специальное выступление, MORDOR устроит пиротехническое шоу на сцене "Наше 2.0", "Нейромонах Феофан" подготовит специальный ночной сет, 7000$ сыграет полный сет с Дарией Ставрович (СЛОТ) на вокале.

Анастасия Рогожникова считает любимыми всех артистов без исключения, отмечая, что в лайн-ап фестиваля в 2020 г. могут попасть совершенно разноплановые коллективы, если завоюют сердца зрителей.

"Мы уже сейчас начинаем думать каким будет фестиваль в 2020 году. Конечно, 20-летие фестиваля "Нашествие" – это прекрасный повод пригласить один из мощнейших составов участвующих музыкантов. Поэтому в 2019 году у нас три уникальных сцены и самые разноплановые музыканты. Это наши монстры и наши легендарные музыканты– Гарик Сукачёв, Борис Гребенщиков, "Би-2", "Мумий Тролль". Наше молодое и актуальное направление музыки: группы ANACONDAZ, Заточка – одни из самых любимых, их сейчас слушает современное поколение... На самом деле, все команды любимые. Мы открыты для всего нового, главное, чтобы эта музыка была неординарной, интересной. Так, в этом году "Наше ТВ" проводило большой конкурс, по итогам которого сразу несколько команд выступят на фестивале "Нашествие 2019" на сцене "Наше 2.0". В будущем году в планах вернуть в эфир проект "Наше 2.0", который находится сейчас на реконструкции, так скажем. Тогда, благодаря голосованию зрителей, многие молодые коллективы получат свои путевки на "Нашествие 2020". Музыканты, продолжайте творить, продолжайте нас удивлять, работать и следите за эфиром!", – заявила программный директор "Нашего радио" .

Билеты категорий "Входной", "FAN" и "VIP" именные, и купить их можно только на сайте фестиваля nashestvie.ru! При покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, электронную почту и телефон.