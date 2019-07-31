ВДНХ отмечает юбилей

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Легендарному выставочному комплексу исполняется 80 лет. Отмечать свой юбилей главная выставка страны будет с 1 по 4 августа. Праздник подарит гостям множество замечательных событий: необыкновенную балетную постановку, световые шоу, спортивные состязания, костюмированные шествия, гастрономический фестиваль и гала-концерт с участием звезд.
Прогулки по уникальной выставке любят многие. Вот уже много десятилетий подряд на аллеях ВДНХ назначают романтические свидания, сюда на экскурсии приводят детей, и туристы со всего мира спешат посмотреть на этот важнейший символ Москвы и всей России.
Мероприятия в честь юбилея ВДНХ будут проходить с 11:00 до полуночи (4 августа программа начнется на час раньше). Вход на праздник – бесплатный для всех.
В день рождения ВДНХ непременно стоит посетить легендарный Зеленый театр. Для гостей здесь приготовили удивительные концерты – дневные (с 15:00 до 17:00) и вечерние (с 20:00 до 22:30).
Джаз и рок, классика и этника, электронная и популярная
музыка – программа не оставит равнодушным даже
самого искушенного меломана. Поздравить выставку и ее посетителей
приедут Шер Остон и его оркестр, Государственный камерный оркестр джазовой
музыки имени Олега Лундстрема, Кубанский казачий хор, Zdob si Zdub, Guru Groove Foundation и многие другие.
В гала-концерте, что пройдет 1 августа с 20:00 до 22:00, на главной сцене (Центральная аллея комплекса) примут участие Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Лолита, Ирина Дубцова, Валерия, Александр Панайотов, Зара, группы Uma2rman и "Земляне", а также звезды шоу "Голос". Увидеть его смогут все желающие: выступление звезд будет транслироваться на все экраны, расположенные вдоль Главной аллеи, а в 23:30 состоится трансляция концерта в эфире Первого канала.
Ежедневно в 16:00 и 19:00 на площади Промышленности можно будет посмотреть комический мини-балет. Солисты Большого театра и Театра имени К.С. Станиславкого и В.И. Немировича-Данченко отправляются вместе с гостями в колхоз "Светлый ручей".
По сюжету, действие происходит в кубанском колхозе, куда прибывает артистическая бригада из столицы. Впервые зрители рукоплескали балету в далеком 1935 г., начале – в Ленинградском малом театре оперы и балета, чуть позже – в Большом театре. Современную постановку можно увидеть совершенно бесплатно в дни праздников на ВДНХ.
Кроме того, во все дни праздника, с 22:00 до полуночи, гости будут любоваться 3D-проекционным шоу. Во время вечернего светового представления, арка главного входа преобразится до неузнаваемости. С помощью аллюзий на русский авангард, ярких и современных узоров, шоу расскажет историю 80 лет ВДНХ. Праздничная подсветка озарит скульптурную группу “Рабочий и колхозница” и другие объекты выставки.
Приятный сюрприз приготовили и
для гурманов: гастрономический фестиваль "Дружба народов" будет идти на площади
Промышленности во все дни праздника, с 11:00 до 23:00. Гости смогут
познакомиться с национальными
кухнями народов стран СНГ, попробовать самые популярные и вкусные блюда.
А воскресное утро 4 августа стоит начать со спортивного мероприятия. В 11:00 в вейк-парке, расположенном на 2-м Каменском пруду, начнутся соревнования по вейкборду на Кубок ВДНХ.
Подробное расписание этих и других праздничных событий смотрите на
сайте: https://vdnh.ru/
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