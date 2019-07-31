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ВДНХ отмечает юбилей

Фото: пресс-служба
Гостей ждут концерты знаменитостей, феерические световые шоу и гастрономический фестиваль

Легендарному выставочному комплексу исполняется 80 лет. Отмечать свой юбилей главная выставка страны будет с 1 по 4 августа. Праздник подарит гостям множество замечательных событий:  необыкновенную балетную постановку, световые шоу, спортивные состязания, костюмированные шествия, гастрономический фестиваль и гала-концерт с участием звезд.

Прогулки по уникальной выставке любят многие. Вот уже много десятилетий подряд на аллеях ВДНХ назначают романтические свидания, сюда на экскурсии приводят детей, и туристы со всего мира спешат посмотреть на этот важнейший символ Москвы и всей России.

Мероприятия в честь юбилея ВДНХ будут проходить с 11:00 до полуночи (4 августа программа начнется на час раньше). Вход на праздник – бесплатный для всех.

Фото: пресс-служба

В день рождения ВДНХ непременно стоит посетить легендарный Зеленый театр. Для гостей здесь приготовили удивительные концерты – дневные (с 15:00 до 17:00) и вечерние (с 20:00 до 22:30).

Джаз и рок, классика и этника, электронная и популярная музыка – программа не оставит равнодушным даже самого искушенного меломана. Поздравить выставку и ее посетителей приедут Шер Остон и его оркестр, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Кубанский казачий хор, Zdob si Zdub, Guru Groove Foundation  и многие другие.

В гала-концерте, что пройдет 1 августа с 20:00 до 22:00, на главной сцене (Центральная аллея комплекса) примут участие Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Лолита, Ирина Дубцова, Валерия, Александр Панайотов, Зара, группы Uma2rman и "Земляне", а также звезды шоу "Голос". Увидеть его смогут все желающие: выступление звезд будет транслироваться на все экраны, расположенные вдоль Главной аллеи, а в 23:30 состоится трансляция концерта в эфире Первого канала.

Фото: пресс-служба

Ежедневно в 16:00 и 19:00 на площади Промышленности можно будет посмотреть комический мини-балет. Солисты Большого театра и Театра имени К.С. Станиславкого и В.И. Немировича-Данченко отправляются вместе с гостями в колхоз "Светлый ручей".

По сюжету, действие происходит в кубанском колхозе, куда прибывает артистическая бригада из столицы. Впервые зрители рукоплескали балету в далеком 1935 г., начале – в Ленинградском малом театре оперы и балета, чуть позже – в Большом театре. Современную постановку можно увидеть совершенно бесплатно в дни праздников на ВДНХ.

Кроме того, во все дни праздника, с 22:00 до полуночи, гости будут любоваться 3D-проекционным шоу. Во время вечернего светового представления, арка главного входа преобразится до неузнаваемости. С помощью аллюзий на русский авангард, ярких и современных узоров, шоу расскажет историю 80 лет ВДНХ. Праздничная подсветка озарит скульптурную группу “Рабочий и колхозница” и другие объекты выставки.

Фото: пресс-служба

Приятный сюрприз приготовили и для гурманов: гастрономический фестиваль "Дружба народов" будет идти на площади Промышленности во все дни праздника, с 11:00 до 23:00. Гости смогут познакомиться с национальными кухнями народов стран СНГ, попробовать самые популярные и вкусные блюда.

А воскресное утро 4 августа стоит начать со спортивного мероприятия. В 11:00 в вейк-парке, расположенном на 2-м Каменском пруду, начнутся соревнования по вейкборду на Кубок ВДНХ.

Подробное расписание этих и других праздничных событий смотрите на сайте: https://vdnh.ru/

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