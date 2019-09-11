Юбилейная "Лестница" соединила прошлое и настоящее

Пятый год подряд очередной сезон в Театре российской армии открывается с уникального фестиваля

В 2019-м торжественное мероприятие приобрело еще более грандиозные масштабы: выступления артистов проходили сразу на восьми площадках, опоясавших знаменитое здание и образовавших своеобразный "круг времени". В фойе заложили первую мемориальную звезду, а зрителей впустили в святая святых – на большую сцену через танковый подъезд.

Чтобы помнили…

Театр российской армии был бы другим, если бы его не возглавил в момент основания актер и режиссер Алексей Попов. В 2020 г. театр отмечает сразу несколько важных дат: свой 90-летний юбилей и 80-летие символичного здания, построенного в форме пятиконечной звезды по проекту Симбирцева. В дань уважения прославленному театру и его гениальному руководителю 1 сентября в фойе театра открыли мемориальную звезду А. Попова.

С торжественной речью перед зрителями и коллегами выступили нынешний главный режиссер Борис Морозов, директор театра Иван Чурсин, народная артистка России Ольга Богданова, народная артистка РСФСР Алина Покровская, народная артистка Лариса Голубкина. Обращаясь к молодому поколению артистов, старожилы театра пожелали им в профессии быть достойными своих предшественников.

"Вся жизнь Алексея Попова – это бег к своему театру, к своему спектаклю… путь к высокому осознанному искусству," – сказал Борис Морозов. Вспомнила первого руководителя труппы и Алина Покровская: "Великий режиссер, основатель уникального театрального метода, талантливый педагог, мощный художник".

Заложенная звезда – первая, но далеко не последняя. Аллея славы будет расти, и уже в ближайшее время в фойе театра появятся памятные таблички других актеров, прославивших Театр армии.

Строительство театра

Здание Театра армии является важнейшим его элементом. В интервью журналистам Лариса Голубкина отметила: "У нас шикарное пространство, такие же должны быть шикарные артисты".

В юбилейный для здания год артисты перед его главным входом в рамках фестиваля возвели макет высотой 2,5 метра. Зрители наблюдали за строительством точной копии с интересом, но особый восторг вызвала возможность войти в здание через танковый подъезд (туда мог заехать настоящий танк, правда этого никогда не происходило). Этот вход для зрителей открыли первый раз за всю историю театра.

"Ожившие" спектакли

На сцене Театра армии было поставлено немало нашумевших спектаклей, но особую славу снискали "Учитель танцев" с блистательным Владимиром Зельдиным, "Укрощение строптивой", "Дама с камелиями", "Смерть Иоанна Грозного". Эти спектакли в свое время собирали аншлаги. Фрагменты из этих постановок по-своему воспроизвели приглашенные режиссеры Николай Берман, Грета Шушчевичуте, Ульяна Лукина.

"Это не буквальная реконструкция сцен из спектаклей, но фантазии на их темы, встреча прошлого театра с его настоящим и будущим и, конечно же, признание ему в любви от молодых актеров и режиссеров", – подчеркнул режиссер Николай Берман. И добавил: "В центре каждого из спектаклей – яркие сценографические детали, "ожившие" предметы декораций. Клумба из "Дамы с камелиями", гитара из "Учителя танцев", клетка из "Укрощения строптивой", шахматные фигуры из "Смерти Иоанна Грозного" – эти вещи превращаются в костюмы героев и становятся полноправными участниками действия. Каждая из них становится символом того или иного спектакля, воплощая в себе его мир".

Театр об армии и для армии

"Труппа артистов уже в первые дни войны попала в окружение. Артисты дали 2,5 тысячи концертов за всю войну, и сегодня мы достойно служим этому. Несколько дней назад артисты выступали в Оренбурге на учениях, среди танков, среди окопов, а сегодня уже выступают здесь, на "Лестнице", – затронул в своей речи самую важную для театра тему Борис Морозов.

Именно поэтому очень трогательным моментом фестиваля стало выступление "фронтовой бригады". Актеры исполняли песни военных лет возле настоящего армейского грузовика, а зрители с удовольствием им подпевали, танцевали и были полностью вовлечены в процесс.

Сама атмосфера праздника была теплой, душевной. Юбилейная "Лестница" подарила заряд положительных эмоций абсолютно каждому присутствовавшему в этот день на Суворовской площади.