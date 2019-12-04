Певец рассказал о благотворительности и поделился творческими планами

В Ботаническом саду МГУ начался цикл благотворительных мероприятий, в которых участвуют известные артисты, среди них и Митя Фомин. В преддверие одного из таких событий певец ответил на вопросы корреспондента "Утра".

– Митя, давайте начнем с главного – у Вас 8 декабря благотворительный концерт в "Аптекарском огороде". Что для Вас значит такой формат – это личная инициатива?

– Это была идея благотворительного фонда “Линия жизни”, этой осенью запустившего целый проект, связанный с концертами, который я сразу поддержал. Знаете, что приятно? Что сегодня благотворительные мероприятия становится и инфоповодом. Я помню время, когда фонды только-только появлялись, готовили какие-то проекты, им, если быть совсем честным, не особо доверяли, да и похожи эти акции были, скорее, на самодеятельность. Сегодня все иначе. Этот концерт мы делаем совместно с одним из крупнейших благотворительных фондов в нашей стране “Линия жизни”, который основала Фаина Захарова, и послом которого я являюсь уже больше десяти лет. Фонд помогает тяжелобольным детям, и в последнее время занимается особенно сложными и дорогостоящими случаями. За годы совместной работы мы многое сделали и собрали не один миллион рублей, вот и в этот раз средства от продажи билетов будут направлены в фонд.

– Вы говорите, что сегодня все иначе в сфере благотворительности, а что изменилось?

– Посмотрите сами, как Наталья Водянова каждый год собирает десять тысяч человек на благотворительный забег "Бегущие сердца". Как каждому пассажиру поезда РЖД предлагают купить открытку с детским рисунком, средства от которой пойдут на благотворительность. Люди привыкают помогать другим, это становится нормальным, частью культуры и элементом образа жизни.

Тебе предлагаются разные способы сделать что-то, что не требует от тебя особых усилий. Хочешь – купи открытку за 100 рублей, хочешь – поставь автоматические уведомление, чтобы раз в месяц у тебя снимали небольшую сумму для помощи другим, хочешь – просто сдай свои вещи или элементарно поставь хештег в социальных сетях – и за каждую такую отметку какой-то социально ответственный бренд перечислит деньги в помощь другим. А если все эти небольшие шаги сделают десятки, сотни тысяч людей, представляете, какая это сила?

Конечно, за этим стоит огромная работа людей, которые посвятили благотворительности жизнь, и сегодня эта работа дает плоды, как мне кажется. Появились тысячи способов помочь другим, которые не требуют от тебя титанических усилий – это не трудно, это не грустно, и это не трагедия.

– А были у Вас перед глазами какие-то конкретные примеры, кому такая помощь изменила жизнь?

– Конечно! Например, примерно полтора года назад, на благотворительном забеге в Сокольниках мы познакомились с 15-летним Максимом Башкиревым и его мамой. Мальчик приехал на коляске, он готовился к операции, в результате которой ему должны были установить протезы. Через полгода мы увиделись с ним в эфире радио “Романтика”, куда он пришел рассказать свою историю. Пришел на своих двоих! При этом достаточно уверенно передвигаясь. Счастливая мама стояла рядом.

Я могу сказать, что люди, которые сталкиваются с такими трудностями, подают такой невероятный пример силы духа, самообладания и стойкости, что нам бы всем у них поучиться! Прошлой весной в Санкт-Петербурге я познакомился с Алексеей Талаем из Минска. У парня четверо детей, красавица жена, он бизнесмен, участник паралимпийской сборной по плаванию, коуч, мотивационный спикер, молодой симпатичный мужчина… у которого нет ничего, кроме тела, – ни рук, ни ног. Он потерял их в юности, когда случайно наткнулся на мину, оставшуюся в лесу с военных лет. Зато у него улыбка и чувство юмора. При этом я понимаю, что в моем окружении есть взрослые здоровые люди, у которых всего этого нет в жизни. А у него есть. Вот это фантастический пример, на который надо равняться. Встать и идти пахать.

– Чем еще будет отличаться ваш концерт 8 декабря?

– Это уже некая традиция: несколько лет подряд перед Новым годом и Рождеством мы с музыкантами Freeugolnik играем для поклонников акустическую программу. Это не то, что вы видите по телевизору, слышите по радио, это абсолютно другая программа, с акустическими инструментами, полностью живым бэндом, новыми аранжировками уже известных песен. Во время концерта я много общаюсь с залом, это довольно камерная история и очень откровенная.

А в этот раз концерт будет тем более особенным, потому что мы встречаемся в тропической оранжерее “Аптекарского огорода” МГУ, где вечная зелень. Только представьте: за окном зима, мороз, возможно, даже выпадет снег, а мы с вами в тропиках слушаем хорошую музыку. Кстати, всем советую надевать удобную обувь, так как пол в оранжерее – просто грунт. И еще важно, что по билету на мой концерт можно будет посетить любые экспозиции сада, а там действительно есть, на что посмотреть – это древнейший сад столицы, который основал еще Петр I, и в нем собраны редчайшие растения со всего мира.

– Митя, какие у Вас самого планы на Новый год?



– Несмотря на то что праздник считается традиционно семейным, я люблю встречать его на сцене и считаю, что для артиста это в порядке вещей, когда другие веселятся и отдыхают, мы дарим им это настроение. Так что в Новый год хочу работать, а расслаблюсь уже после, или нет, пока не решил. Если честно, сейчас не до планов, потому что в этом году еще хочу успеть выпустить свой новый сингл, который станет ребрендингом хита “Все будет хорошо” в неожиданной 2020, современной и нецензурной в том числе. Однако, по посылу и настроению он продолжит традиции “Все будет хорошо”, которой в следующем году исполнится 10 лет, и все это время она дарит людям уверенность в себе и собственных силах.

– И что хотели бы пожелать читателям в 2020 году?

– Нас ждет такой прекрасный год! Только посмотрите на эти цифры – 2020, в них заключена гармония и симметрия, и я желаю, чтобы в новом году эти качества и ощущения сопровождали нас повсюду! Будьте здоровы, будьте красивы, будьте любимы, будьте счастливы!