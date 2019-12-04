Москвичам пообещали вместо тесных залов целый культурно-досуговый центр

Сегодня в Москве на Красной Пресне начался снос киноцентра "Соловей". Однако полюбившиеся всем кинозалы не исчезнут навсегда, они перекочуют в новое здание. Ведь в нем, заверил журналистов член совета директоров АО "Киноцентр" Артем Чистяков, выделят много места для культурно-досуговых площадок. Общая площадь кинозалов составит около 3 500 кв. метров вместо 1 500 "квадратов", на которых размещались прежние кинозалы, поясняет Regnum.

"Два зрительных зала будут отданы исключительно для демонстрации детского контента, детского кино", – пообещал Чистяков (цитата по РБК).

Он отметил, что на территории нового здания расположатся не только залы для просмотра любимых фильмов. В новом центре будет много чего интересного для детей и их родителей. Москвичи и гости столицы останутся довольны альтернативой "Соловью", резюмировал Чистяков.

"Будет реализован также детский реабилитационный центр, спортивный центр. Также будет на втором этаже реализована большая выставочная галерея. Будет предоставлена возможность для проведения кинофорумов, киномероприятий, и гости смогут останавливаться в нашем гостиничном комплексе", – рассказал член совета директоров АО "Киноцентр".

Напомним, в ноябре владелец "Соловья" Вадим Меркин написал открытое письмо главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову, в котором сообщил, что является собственником здания с 2007 года и изначально планировал снести его, поскольку оно не имеет архитектурной ценности и не соответствует современным требованиям безопасности.

Телеведущая, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Спешите делать добро!" Оксана Федорова также поддержала реконструкцию киноцентра, передает РИА "Новости". Дело в том, что собственник "Соловья" планирует отдать часть новых площадей под детские культурные и социально-реабилитационные проекты. То есть под те проекты, которые Оксана Фёдорова инициирует.



Известный актер Оскар Кучера в своем Instarram выступил за строительство современного "Соловья", заявив, что с удовольствием поведет своих четверых детей на фильмы в новые кинозалы. Не осталась в стороне певица Настасья Самбурская, да и многие другие звезды.

Ранее снос "Соловья" прокомментировал его создатель Юрий Соловей. Он подчеркнул, что киноцентр ждет преображение. А старое здание "не просто морально устарело", оно "станет опасным для посетителей", так как строилось еще по советским стандартам.