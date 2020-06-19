Известный писатель умер после долгой болезни

Известный писатель умер после долгой болезни
Фото: pixabay.com
Автору бестселлера "Тень ветра" было 55 лет

Скончался испанский писатель Карлос Руис Сафон. Писатель, по информации журналистов, умер в Лос-Анджелесе. Несколько лет он боролся с колоректальным раком.

Издательский дом, с которым сотрудничал автор, сообщил о его смерти в социальной сети и назвал автора одним из лучших современных новеллистов.

Свой творческий путь Карлос Руис Сафон начал только к 30 годам, опубликовав серию книг для подростков. А в 2001 г. на полках книжных магазинов появился роман "Тень ветра", который прославил автора на весь мир. Произведение было издано в количестве более 15 млн экземпляров. Роман перевели на 30 языков мира, отмечает "Вечерняя Москва".

Под сообщением о смерти автора в "Твиттер" поклонники его творчества за пару часов оставили тысячи комментариев – они шокированы смертью писателя и пишут, что именно он привил им любовь к литературе.

"Какой ужас, какой черный год", "Он заставил меня снова читать. Я навсегда фанат литературы", "Я в шоке, чувствую отчаяние и грусть", "Огромная потеря. Я смотрю на его книги на полках и чувствую себя одинокой. Так жаль", – высказались пользователи в социальной сети. 

Ранее "Утро.ру" писало о смерти другого писателя. 

Дарья ПЕТРОВА

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