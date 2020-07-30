Юрий Скальский скончался на 89-м году жизни

Бездыханное тело Юрия Скальского обнаружили в Москве в его квартире на проспекте Жукова. Нашла писателя его супруга и сразу же вызвала сотрудников экстренных служб, которые констатировали смерть заслуженного работника культуры.

Согласно предварительным данным, причиной смерти мужчины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего, уточняет "Комсомольская правда".

Писателю Юрию Скальскому было 88 лет. Он входил в состав Союза писателей России и работал под псевдонимом Юрий Агатов.

Большая часть его произведений посвящена работе разведчиков. Например, в трилогии "Дорога на Голгофу" рассказано о трех поколениях советских партизан.

Другими известными работами писателя являются "Зеленый листочек", "Фотографии из старого альбома". В них Юрий Скальский описывал малоизвестные события Великой Отечественной войны.

Недавно сообщалось о смерти российского актера, который не смог победить болезнь и скончался в 34 года.