Известного писателя нашли мертвым в собственной квартире

Известного писателя нашли мертвым в собственной квартире
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юрий Скальский скончался на 89-м году жизни

Бездыханное тело Юрия Скальского обнаружили в Москве в его квартире на проспекте Жукова. Нашла писателя его супруга и сразу же вызвала сотрудников экстренных служб, которые констатировали смерть заслуженного работника культуры.

Согласно предварительным данным, причиной смерти мужчины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего, уточняет "Комсомольская правда". 

Писателю Юрию Скальскому было 88 лет. Он входил в состав Союза писателей России и работал под псевдонимом Юрий Агатов.

Большая часть его произведений посвящена работе разведчиков. Например, в трилогии "Дорога на Голгофу" рассказано о трех поколениях советских партизан.

Другими известными работами писателя являются "Зеленый листочек", "Фотографии из старого альбома". В них Юрий Скальский описывал малоизвестные события Великой Отечественной войны. 

Недавно сообщалось о смерти российского актера, который не смог победить болезнь и скончался в 34 года. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Малайзийский "Боинг" могла сбить украинская "Печора" - эксперт

По словам специалиста, обвинение пытается скрыть реального виновника катастрофы

В Минск стягивают войска

Жители белорусской столицы фиксируют движение армейских машин на улицах города

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей