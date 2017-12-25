Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Аналитик банка Morgan Stanley Джеймс Фосетт несколько дней назад отправил своим клиентам документ, в котором сказано, что стоимость криптовалюты биткоин равна нулю, сообщает Business Insider. При этом в момент написания аналитической записки биткоин стоил около 14 тыс. 400 долларов.

По утверждению Фосетта, очень трудно оценить, какова реальная стоимость популярной криптовалюты, так как это не валюта и не золото.

Аналитик подчеркнул, что биткоин не является валютой, так как с ним не связана процентная ставка. Он также не может быть полным подобием цифрового золота, поскольку желтый металл применяется в промышленности и ювелирном деле. Но некоторую параллель между золотом и биткоином провести можно, так как инвесторы приписывают криптовалюте определенную ценность.

Биткоин в определенном смысле является платежной системой, но такой, которую трудно оценить и за пользование которой невозможно взимать плату.

Помимо этого, объем транзакций у биткоина в день равен $300 млн, тогда как в платежной системе Visa - $17 миллиардов.

Отмечается, что в январе 2017 г. курс биткоина был равен $1 тыс. за единицу, а к декабрю достиг $20 тысяч. За последнюю неделю криптовалюта "похудела" до уровня примерно $14 тысяч.