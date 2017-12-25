Эксперты объяснили ненужность биткоина

Криптовалюта вредит мировой экономике, но за технологией блокчейн - будущее

Власти большинства стран мира негативно относятся к бешеному росту популярности новых электронных денег. Все потому, что их очень сложно контролировать. По поводу востребованности и перспектив криптовалют ведутся ожесточенные споры, но пока что никакой реальной пользы миру этот инструмент не принес.



На это есть несколько причин, пишет Forbes. Во-первых, рынок биткоиновых платежей стал прибежищем для хакеров и мошенников. В этом году инвесторы вложили в криптовалюты более $3 миллиардов. Но большинство ICO-размещений организуют мошенники и люди, далекие от бизнеса. В 90% случаев их цель - собрать денег по подписке и скрыться. При этом новая технология уязвима для кибервзломщиков. По статистике, хакеры похищают около 10% средств, привлеченных через ICO. Они создают поддельные сайты, воруют криптовалюты из кошельков и даже майнят биткоины на чужих компьютерах.

Во-вторых, высокий спрос на биткоин обеспечивает главным образом теневой рынок. При помощи криптовалют наркоманы расплачиваются с дилерами, киллеры получают гонорар за исполнение заказов, а черные трансплантологи покупают человеческие органы. Все анонимно, крайнего не найдешь. "Битки" также популярны у торговцев оружием, террористов и похитителей людей. Криптовалютные кошельки находили у членов запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

В-третьих, на добычу криптовалют уходят огромные энергоресурсы. Новые деньги майнят при помощи видеокарт или ASIC-процессоров. По данным портала Power Compare, рост расходов электричества на майнинг превышает энергопотребление 159 стран, в том числе Ирландии и большей части государств Африки. На производство криптовалют тратится около 31 тераватт-часа в год, что составляет около 0,13% всего энергопроизводства в мире.

В-четвертых, криптовалюты идеально подходят для отмывания денег, ухода от налогов и вывода капиталов. Во многих странах существуют ограничения на трансграничные переводы средств, но теперь их легко обходят при помощи биткоинов. Сервисы по обналичиванию денег при помощи биткоинов за комиссию появились и в России. Они позволяют уходить от НДС и других видов налогов. Развитие криптоэкономики может привести к тому, что из-под контроля фискальных органов уйдут целые отрасли, например IT.

В-пятых, биткоины - это вложения с экстремальным риском. На рынок криптовалют из-за созданной шумихи и бешеного роста котировок приходит много случайных людей, которые могут потерять все свои сбережения на спекуляциях биткоинами. К тому же этот актив очень волатилен (беспричинные скачки курса в 10-20% в день - обычное дело), а биржи часто работают нестабильно.

В-шестых, биткоин во много раз переоценен. Аналитики JP Morgan подсчитали, что в основные криптовалюты с момента их появления в 2009 г. было заведено около $10 млрд, а это далеко от текущей капитализации в $400 миллиардов. При этом порядка 50% рынка контролирует небольшая группа людей, члены которой связаны между собой. Что будет, если они решат выйти из данного актива?

Добыча и торговля биткоинами приводят к отвлечению ресурсов от более перспективных проектов, в том числе биотехнологий. Анонимность, неконтролируемость, активное применение на черном рынке заставляют задуматься о максимально консервативном отношении со стороны государства к криптовалюте. России не следует легализовать "битки". Гораздо лучше сфокусироваться на самой технологии децентрализации при помощи блокчейн. Именно в ней и заключена та инновация, которая заслуживает внимания. Блокчейн может стать основой для создания новой экономики, способствовать росту эффективности, снижению коррупции и административного давления на бизнес, а также созданию новых рабочих мест.