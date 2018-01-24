В правительстве РФ не видят угроз от американских санкций

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что в стране уже нет олигархов, вместо них появились социально ответственные бизнесмены, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg TV.

Зампредседателя кабмина спросили, как себя ощущают отечественные олигархи накануне введения новых запретительных мер Вашингтона в отношении РФ, в частности, персональных санкций в адрес целого ряда российских бизнесменов.

"Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это образ 1990-х годов. Сейчас у нас - хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес", - сказал Дворкович.

Он отметил, что санкции не являются российским изобретением.

"Они делают жизнь сложнее, но не делают ее невозможной. Мы работаем, и работаем усердно", - подчеркнул вице-премьер.

Буквально накануне глава ВТБ Андрей Костин, комментируя ту же проблему, заявил, что таким образом американцы лишь усугубляют ситуацию для всех. Новые ограничительные меры против наших компаний он сравнил с объявлением войны и предположил, что американскому послу в Москве тогда делать будет нечего, как равно и российскому в Вашингтоне.

Предположительно так называемый "кремлевский доклад", который готовит администрация президента США Дональда Трампа о новых санкциях, будет опубликован 29 января. Планируется, что введут их уже в конце января - начале февраля.