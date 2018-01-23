Москва пророчит войну с Европой

Давление на Россию со стороны США и ЕС ни к чему хорошему не приведет

Президент ВТБ Андрей Костин заявил, что усиливающаяся гонка вооружений и новые антироссийские санкции, которые готовит Вашингтон, в Москве могут расценить как объявление войны. Об этом финансист сказал на форуме в Давосе, сообщает The Financial Times во вторник, 23 января.

"НАТО требует больше оружия и распространяет больше оружия в Европе, а Россия будет принимать контрмеры", - считает Костин.

По его мнению, риск вооруженного конфликта между РФ и Североатлантическим альянсом возрастает. Данная ситуация выгодна лишь генералам и производителям оружия, полагает российский банкир.

Костин отметил, что в настоящее время отношения между нашей страной и Штатами хуже, чем в годы холодной войны.



"Я считаю, что американцы играют с огнем, потому что отношения меняются от плохого к еще большее худшим, и мы не несем за это ответственность", - цитирует его RNS.

На следующей неделе Министерство финансов США должно представить Конгрессу доклад о близких к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменах и госкомпаниях, который может стать основой для введения в феврале новых антироссийских санкций.

По словам Костина, он не беспокоится по поводу возможных персональных ограничительных мер. Однако санкции против российских компаний "будут все равно что объявлением войны", подчеркнул он.

"После такого я не вижу никакой причины российскому послу оставаться в Вашингтоне или американскому послу купаться в холодной воде в Москве", - уверен Костин.

Американский Минфин в начале нынешнего января объявил, что Вашингтон уже в ближайшее время введет новые санкции в отношении "российских олигархов" в рамках "Закона о противодействии противникам Америки".

Что касается пассажа главы ВТБ насчет купания в проруби на Крещение посла США в России Джона Хантсмана, то история такова. Американский дипломат сподобился участвовать в традиционном православном обряде в купели Воскресенского Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье, куда он прибыл в сопровождении своей супруги, дочери, а также нескольких сотрудников посольства.

Хантсман в синем махровом халате и белых валенках смело двинулся к Истре и трижды окунулся в реку. "Я никогда этого не забуду, купание произвело на меня огромное впечатление. Это, действительно, великая русская традиция", - заявил американец, не исключив, "что станет экспертом по русским традициям", понимание которых способствует "развитию связей между людьми".

