Американцы назвали лучшее оружие России

Больше всего заокеанских партнеров пугает новейшая система ПВО "Панцирь-С"

Военные эксперты США признали, что зенитный ракетно-пушечный комплекс российского производства идеально подходит для отражения массированных атак с применением беспилотников, ракет, вертолетов и низко летящих самолетов. Аналогов ему в распоряжении армии США не имеется.



На мощь "Панциря-С" американцы обратили внимание в ходе конфликта в Сирии. Российские комплексы неоднократно сбивали вражеские ракеты и беспилотные летательные аппараты. К примеру, в декабре прошлого года при помощи "Панциря-С" удалось предотвратить атаку на авиабазу Хмеймим, по которой террористы выпустили две ракеты, сообщает издание National Interest.

Эффективность этого вида вооружения стала для наблюдателей настоящим откровением. Во время военных действий в Сирии в центре внимания были российские комплексы С-400, которые обладают большим радиусом действия. Но в условиях современных войн ключевое значение приобретает последняя линия защиты в системе противовоздушной обороны. Именно к ней и относятся "Панцири". Эти установки способны отразить атаки с малой дистанции и высоты.

Вооруженные силы США не имеют в своем арсенале подобного вооружения. В Пентагоне считают, что вкладываться в его разработку не имеет смысла, поскольку в случае чего все угрозы с воздуха сумеет нейтрализовать авиация.

Однако не факт, что американской армии удастся завоевать превосходство в воздухе в первой, решающей фазе конфликта. К тому же дроны можно, конечно, сбивать и при помощи истребителей, но это слишком затратно. Стоимость израсходованных ракет и топлива многократно превышает стоимость беспилотников.

Конфликт в Сирии показал, что российская армия с меньшими затратами и с большей эффективностью справляется с этой опасностью. В National Interest отмечают, что нескольким патрульным самолетам трудно отразить массированную атаку дронов. Если же враг решится бросить в бой целую эскадрилью беспилотников, истребители просто физически не успеют их обезвредить.

В такой ситуации у "Панциря-С" куда больше шансов на успех. Для большей мобильности этот комплекс стоит на шасси грузовика, а значит, может быстро перемещаться с места на место и разворачиваться для более высокоточной стрельбы. "Панцирь" оснащен двумя 30-мм пушками, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитными ракетами.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец считает, что американцы не зря отдали должное "Панцирю-С". "Это действительно уникальное оружие. Оно в последние годы серьезно совершенствовалось. "Панцирь-С" войдет, я уверен, в один ряд с такими нашими выдающимися системами как оперативно-тактический комплекс "Искандер", как зенитно-ракетные системы С-300, С-400, а сейчас на подходе и С-500. В общем-то, такое оружие действительно может составлять нашу национальную гордость. У этого комплекса очень высокая скорострельность, очень хорошие "глаза", он "видит" на несколько десятков километров. Комплекс можно запросто назвать высокоточным оружием", - заявил специалист в эфире радио Sputnik.

В ночь на 6 января боевики запустили 13 дронов для атаки на авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Российские военные смогли перехватить контроль над шестью аппаратами, еще семь были уничтожены при помощи комплексов "Панцирь-С".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил атаку террористов недосмотром Турции. Из-за отсутствия полноценных наблюдательных турецких постов в Идлибе зона деэскалации не может полноценно функционировать, сообщил глава российской дипломатии. Это и стало причиной активизации исламистов, отмечает "Интерфакс".