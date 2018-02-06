Протесты вкладчиков охватили всю Россию

Действия АСВ и регулятора вызывают возмущение клиентов частных банков, оставшихся без лицензии

Акция по сбору подписей вкладчиков, пострадавших от решений Центробанка закрыть ряд кредитных организаций, подхвачена активистами во многих крупных городах России. За несколько дней уже более 20 тысяч человек поддержали идею обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и привлечь его внимание к действиям регулятора и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которые многие считают необоснованными и даже незаконными.

Многочисленные вкладчики "Югры", "Пробизнесбанка", "Татфондбанка", "Пересвета" и других финансово-кредитных организаций, закрытых по решению регулятора, столкнулись с крайне неприятными ситуациями, когда по искам АСВ суд вынуждает их вернуть собственные средства, снятые со счетов незадолго до объявления банка банкротом.

Люди теряют проценты по вкладам, теряют суммы свыше гарантированных страховкой 1,4 млн рублей. При этом в ряде случаев лишенные лицензии банки были вполне кредитоспособны, считают эксперты. В частности, вкладчики и акционеры "Югры" уверены, что их банк был вполне себе на плаву и что к банкротству его подвели преднамеренно.

В свое время обиженные клиенты "Югры" организовали Союз вкладчиков России, чтобы вместе с руководством банка бороться с решением регулятора и добиваться возврата лицензии. Сейчас Союз вкладчиков поддержал активистов, возмущенных действиями АСВ.

"Кампания приобретает всероссийский размах буквально на глазах. Начавшись как частная инициатива нескольких доведенных до отчаяния людей, она становится все более организованной. И мы с каждым днем все больше утверждаемся во мнении, что нам удастся сообщить президенту о нашей беде", - отмечает лидер Союза вкладчиков РФ Николай Николаев.

Он призывает ставить подписи под обращением к президенту всех неравнодушных людей: "Мы боремся не только за возврат честно заработанных средств, но и пытаемся изменить законодательство, чтобы оно действительно гарантировало неприкосновенность частной собственности граждан", - приводит "Правда.ру" слова Николаева.

Со своей стороны, проверить законность и разумность действий АСВ намерены в Ассоциации российских банков. Кроме того, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил запрос председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором указал на необходимость защиты интересов вкладчиков.

