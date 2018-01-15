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СМИ заинтересовались новыми подробностями дела "Югры"

Фото: "Утро"
Журналисты ведущих изданий обращают внимание на всплывшие детали противостояния регулятора и банка

Отзыв лицензии у банка "Югра" произошел в июле 2017 г., однако за полгода эта история не канула в лету наряду с другими закрытыми банками и не приелась российским СМИ и их читателям. Возможно, потому, что это громкое дело постоянно обрастает все новыми скандальными подробностями.

На прошлой неделе "Ведомости" опубликовали интервью бывшего председателя правления кредитной организации Дмитрия Шиляева, в котором тот впервые детально и чуть ли не по дням рассказал свою версию истории противостояния "Югры" с регулятором.

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При этом разные издания обратили внимание в этом рассказе на разные факты, которые сочли наиболее интересными, шокирующими, вкусными, и привели их на своих страницах. Так, "Газета.ру" особо отметила, что, по словам Шиляева, около 30 представителей ЦБ находились в банке с мая 2017 г. и могли лично в онлайн-режиме наблюдать за его работой, видеть, как "Югра" выполняет предписания регулятора, и не высказывали по этому поводу никаких претензий.

"Московскому комсомольцу" показалась наиболее необычной ситуация, когда на выполнение последнего предписания "Югре" дали менее суток - с вечера 6 июля до 15:00 мск 7 июля.

Бизнес-издание "КоммерсантЪ" выцепило сообщение Шиляева о том, что у банка незадолго до лишения лицензии появились нефтяные активы и элитная недвижимость. "Ъ", кстати, на минувшей неделе и сам предоставил слово официальному представителю "Югры" Анатолию Верещагину. Тот не стеснялся в выражениях. "Было совершено преступление, причем не только против акционеров банка, но и против вкладчиков - к сожалению, некоторые из них не получили свои деньги, и неизвестно, получат ли", - заявил Верещагин, отметив, что банк не намерен сдаваться.

Кроме того, Верещагин обратил внимание на оказавшийся недавно в публичном доступе интересный документ - протокол заседания Комиссии по банковскому надзору ЦБ от 7 июля и утвержденный план оздоровления банка, согласно которому в "Югру" и вводилась временная администрация. По словам Верещагина, сам план "состоит из двух пунктов и выглядит как очень несерьезный документ и дискредитирует представителей ЦБ и АСВ". "При этом в самом плане оздоровления указывается, что банк стабильно работает, оснований для отзыва лицензии нет", - с недоумением отметил представитель "Югры".

Впрочем, от комментариев, может ли эта борьба окончиться возвращением лицензии "Югре", большинство изданий воздерживаются. "Доктор сказал в морг, значит, в морг", - так подвел итог ситуации в свете новых открывшихся фактов Telegram-канал "Небрехня".

Напомним, банк "Югра" лишился лицензии 28 июля 2018 года. Агентство по страхованию вкладов выплатило клиентам кредитной организации рекордную сумму - более 180 млрд рублей. При этом около 30 тысяч клиентов, хранивших на счетах "Югры" более 1,4 млн руб., пострадали.

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