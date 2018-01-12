"Ведомости" раскрыли подноготную дела ЦБ против "Югры"

Экс-глава правления кредитной организации рассказал о противостоянии с регулятором

Расследование редакции "Ведомостей" показало, что у ЦБ не было веских оснований для ликвидации "Югры".

Дело банка "Югра" обрастает все новыми подробностями. На этот раз попытаться разобраться в самом нашумевшем противостоянии с ЦБ решили "Ведомости". В расследовании газеты приводятся комментарии бывшего председателя правления "Югры" Дмитрия Шиляева. Он рассказал свою версию истории. По его словам, противостояние началось за много месяцев до лишения банка лицензии.

Весной 2015 г. "Югра" попала в список банков на докапитализацию через облигации федерального займа, составленный "Агентством по страхованию вкладов" (АСВ). ЦБ эта идея не понравилась, и на банк посыпались предписания и различные проверки. В 2016 г. все стало жестче - "Югре" ограничили размер вкладов и ставок по ним, а банк перевели под надзор в Москву и на ежедневную форму отчетности, вспоминает Шиляев.

После масштабной проверки в июле 2016 г. банк получил от регулятора акт о недоформированном резерве на 76 млрд рублей. Спорная сумма возникла из разницы оценки кредитных рисков и стоимости обеспечения. В банке удивились, ведь прежде у ЦБ не было претензий к методике расчетов "Югры", но спорить не стали. Согласовали с регулятором план с графиком доначисления недостающих резервов в течение полугода.

К 1 марта 2017 г. "Югра" отчиталась перед ЦБ о выполнении плана. Но спокойная жизнь не наступила: из ЦБ начали поступать новые предписания, в том числе с требованием новой докапитализации, основанным все на той же проверке от июля 2016 года.

Исполнить указание помогли акции, которые банк получил от компаний в качестве отступного. В итоге в частичной (менее 20%) собственности "Югры" оказались лицензии на 28 нефтяных месторождений. Стоимость новых активов эксперты оценили в 19,3 млрд рублей.

Однако 21 июня 2017 г. "Югре" пришло новое предписание, в основу которого опять лег июльский акт 2016 г., и выполнить его требовалось в течение следующего дня. "Мы сделали вывод, что ЦБ предпринимает все возможные действия, чтобы мы нарушили либо требования предписания, либо нормативы", - говорит Шиляев. "Югра" снова выкрутилась и отчиталась о выполнении.

Шестого июля в 22:00 мск сотрудникам банка вручили очередное предписание - доначислить 13,4 млрд руб. резервов и отчитаться о выполнении до 15 часов 7 июля, то есть меньше чем через сутки. Люди работали всю ночь, чтобы успеть осуществить проводки. По словам Шиляева, в 15:05 мск в ЦБ был отправлен отчет по резервам и письменное уведомление, что предоставить все формы отчетности "Югра" сможет с опозданием на пару часов из-за разных временных поясов, в которых расположены филиалы банка.

В 16:45 отчетность доставили в ЦБ, бумаги приняли, поставив соответствующую отметку. Но это была пятница, когда у Центробанка короткий рабочий день - как раз до 16:45. Получается, "Югра" фактически формально не выполнила предписание регулятора. Поэтому комитет банковского надзора ЦБ провел 7 июля заседание, на котором было принято решение ввести с 10 июля в "Югру" временную администрацию в лице АСВ. По мнению представителя основного акционера "Югры" Анатолия Верещагина, "официальное одобрение этого плана позволило ввести в банк временную администрацию, которая, в свою очередь, задним числом занизила активы банка, а это дало формальное основание для отзыва лицензии".

Это наводит на мысль, что в ЦБ не ожидали выполнения банком его последнего требования о докапитализации. Однако накануне "Югра" получила по отступному от 10 заемщиков 115 тыс. 450 кв. м площадей в бизнес-центрах Москвы, рыночная стоимость которых составляла 16,9 млрд рублей. Это и позволило исполнить предписание.

Однако представители АСВ решили по-своему. Они посчитали, что "Югра" указала неверные оценки нефтяных активов и столичной недвижимости, снизили их в несколько раз и подготовили отчет об отрицательном капитале "Югры" в объеме 7 млрд рублей. После этого у банка была отозвана лицензия, пояснил Шиляев.

В Центробанке и АСВ не стали комментировать интервью бывшего главы правления "Югры". Однако ранее там настаивали, что банк исполнял требования регулятора исключительно на бумаге, а сам пускал средства вкладчиков на финансирование личных проектов владельцев банка. Несмотря на то что отзыв лицензии у "Югры" обошелся АСВ в 180 млрд руб. и стал крупнейшим страховым случаем в российской истории, в ЦБ уверены - на санацию потребовалось бы гораздо больше средств.

Спор регулятора и бывших владельцев "Югры" продолжается в судах.