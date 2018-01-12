"Коммерсант": Представитель "Югры" оценил план оздоровления банка регулятором как несостоятельный

Экс-владельцы кредитной организации не теряют надежды победить в споре с Центробанком

Бывшие акционеры банка "Югра" продолжают бороться за него. На 15 января назначено рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда о законности ввода временной администрации, сообщил официальный представитель основного акционера банка "Югра" Алексея Хотина Анатолий Верещагин. А в ближайшее время он планирует подать жалобу на отзыв лицензии.

"Наша тактика не меняется: мы продолжим отстаивать наши интересы в суде", - приводит "КоммерсантЪ" слова Верещагина.

Кроме того, представитель "Югры" отрицает обвинения ЦБ в том, что компания якобы не выполняла нормативы и выполняла требования регулятора лишь на бумаге. Напомним, именно этими причинами Центробанк обосновывал отзыв лицензии у кредитной организации в июле 2017 года.

"Банк был абсолютно устойчивой, стабильной финансовой организацией. Мы выполняли все требования и предписания Центрального банка, тем не менее, ЦБ, вопреки своим внутренним документам, действиям менеджмента банка, выполнению всех требований, нормативов, ввел временную администрацию, а потом отозвал лицензию", - подчеркивает Верещагин.

Отстаивая свою позицию, представители "Югры" указывают на протокол заседания ЦБ под номером 37, в котором говорится о плане регулятора по оздоровлению банка и вопреки которому вскоре была отозвана лицензия. "Официальное одобрение этого плана позволило ввести в банк временную администрацию, которая, в свою очередь, задним числом занизила активы банка, а это дало формальное основание для отзыва лицензии. При этом в самом плане оздоровления указывается, что банк стабильно работает, оснований для отзыва лицензии нет", - указал Верещагин.

В настоящее время банком управляет Агентство по страхованию вкладов, специалисты которого подали к контрагентам банка три десятка исков на общую сумму более 30 млрд рублей. Экс-акционеры, в свою очередь, подали встречные иски к АСВ и ЦБ. Они настаивают, что кредитной организации нужно вернуть лицензию и дать ей возможность продолжить работу.

