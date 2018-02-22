Отечественная золотая кубышка располнела в январе

Среди суверенных держателей золота Россия поднялась на 5-е место, обойдя Китай, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что запасы монетарного золота в международных резервах РФ в январе выросли до 1857 тонн. Объем золотого запаса КНР составляет 1 тыс. 843 тонны.

Россия увеличивала запасы ежемесячно с марта 2015 года, в то время как Китай в последний раз сообщал о покупке золота в октябре 2016-го.

По-прежнему крупнейшим держателем благородного металла являются США с запасом в объеме 8134 тонны, большая часть из которого находится в хранилищах военной базы Форт-Нокс. Второе место занимает Германия (3374 тонны), третье – Италия (2452 тонны), далее идет Франция (2436 тонн).

По данным исследовательской фирмы Metals Focus, основная часть покупок золота в России поступает из отечественного производства – наша страна занимает третье место в мире по добыче этого металла, пишет издание.

Подчеркивается, что увеличение золотого резерва позволяет Москве диверсифицировать валютные запасы на фоне ухудшения отношений с США и антироссийских санкций.

Ранее уже СМИ писали, что запасы благородного металла России и Китая могут оказаться больше американских, что поставит доллар в "неудобное положение", а Вашингтон будет потеснен в глобальной экономике.

В сентябре прошлого года Центробанк России и Народный банк Китая пришли к соглашению о сотрудничестве в сфере биржевой торговли золотом.