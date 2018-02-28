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Криптовалюты объявили смертельно опасными

Билл Гейтс. Фото: GLOBAL LOOK press/Franco Gulotta
Один из богатейших людей мира раскритиковал модную технологическую новинку

Криптовалюты опасны, так как они становятся причиной гибели людей, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс. 

В опубликованном в Сети комментарии на форуме Reddit Гейтс подчеркнул, что анонимность криптовалют – это плохая вещь. По мнению IT-магната, тот факт, что правительство может отслеживать отмывание денег, уклонение от налогов и финансовые потоки террористов, является большим благом.

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С помощью криптовалют, базовой чертой которых является анонимность, покупается фентанил – популярный в США опиоидный анальгетик, ставший причиной большого количества смертельных передозировок, отметил Гейтс. Таким образом, криптовалюты становятся непосредственной причиной множества смертей.

В целом основатель Microsoft считает, что в долгосрочной перспективе спекулятивная волна, поднявшаяся вокруг ICO и криптовалют, несет в себе суперриски.

Валентина МАЙОРОВА
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