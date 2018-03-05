Безработным повысят выплаты на пособия
В Министерстве труда и социальной защиты России разрабатывается законопроект о повышении максимального размера оплаты пособия по безработице для потерявших работу россиян до 8 тыс рублей. Об этом заявила в понедельник, 5 марта, управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Марина Москвина.
"Минтруд предлагает сократить время получения пособия по безработице с года до полугода. И одновременно повысить минимальный и максимальный размер пособия по безработице. Сумма ориентировочная. Они говорили о том, что предлагают, даст им возможность поднять максимум до 8 тыс рублей", – рассказала она "Газете.ру".
Москвина не уточнила, насколько может быть повышена нижняя граница, которая сейчас составляет 850 рублей.
Издание напоминает, что действующий размер пособия (850-4900 руб.) не менялся с 2009 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев на 2018-ый его продлил. Эксперты отмечают, что пособия по безработице обязательно необходимо повышать, хотя бы до уровня возможности оплачивать квартплату и услуги ЖКХ.
"Уровень пособия, конечно, является очень и очень низким. Пособие выполняет функцию социальных выплат, если считать, что нужна помощь бедным людям, а среди обращающихся в службы занятости они составляют большинство, размер нужно повышать", – считает замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников.
По данным Минтруда, на 1 февраля 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения (на этот же период 2017-го – 1,2 %). По состоянию на 21 февраля количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц, сообщало ведомство в конце прошлого месяца.
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