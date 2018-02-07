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Россиянам предсказали новый кризис-2008

Фото: GLOBAL LOOK press/Ohde
Экономика страны рухнет вслед за мировыми биржами

Экономические проблемы последних лет могут вскоре показаться россиянам цветочками. По мнению аналитиков, стране грозит резкое ускорение инфляции, рост цен и прочие неприятности, с которыми уже приходилось бороться в 2008 году. По крайней мере, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что нынешнее рекордное падение индексов Nikkei и Dow Jones предрекает и России мрачное будущее.

"Опасность в том, что такое резкое падение может быть не коррекцией, а началом полномасштабного кризиса, как в 2008 году", – заявил он в беседе с "URA.RU". В частности, России это, по его мнению, грозит распродажей на фондовом рынке, следовательно, падением рубля и фондового рынка, ростом инфляции и безработицы.

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Впрочем, не все разделяют столь мрачный прогноз. Аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин убежден, что на мировых рынках сейчас царит легкая паника, вызванная ситуацией в США. Но далеко она не распространится:

"Следует обратить внимание на сильно перегретый американский рынок акций. Ускорение темпов роста ВВП и налоговая реформа привели к тому, что цена акций сильно оторвалась от их внутренней стоимости", – перечисляет эксперт негативные факторы. На биржевые индексы, по его мнению, также оказывают влияние смена главы ФРС и новые параметры стресс-тестов для американских банков. Не улучшают ситуацию и жесткие взгляды президента США Дональда Трампа на развитие внешнеторговых связей с КНР и Евросоюзом.

Рекордное падение японского индекса Nikkei 225 было зафиксировано во вторник, 6 февраля. В процессе торгов он опускался на 6% и закрылся в результате в минусе на 4,73%. Другие мировые биржи тоже серьезно потеряли: гонконгский Hang Seng просел на 5,1%, американский Dow Jones рухнул ниже уровня в 25 тыс. пунктов. Отразился удар и на Европе: британский и немецкий индексы снижались в течение торгов на 3% – ранее так было только тогда, когда на референдуме в Великобритании победили сторонники Brexit.

Отметим, что в среду, 7 февраля, японский Nikkei смог отыграть небольшую часть - менее 1% - своих потерь, а вот Hang Seng продолжил падение. У мирового рынка нет повода для оптимизма.

Вера СВЕТЛОВА
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