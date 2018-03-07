Россияне стали меньше пить водку и коньяк
Россияне за первые два месяца текущего года из-за падения доходов стали меньше покупать водку и коньяк, а это, в свою очередь, привело к сокращению производства крепких спиртных напитков по сравнению с показателями 2017-го. Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей.
Отмечается, что за январь-февраль этого года объем производства водки составил 9,61 млн декалитров – это на 3,2% меньше, чем в прошлом. Коньяка за этот же период выпустили в объеме 0,88 млн декалитров, что на 14,7% меньше в годовом выражении.
"Тут причина исключительно в экономической ситуации, падении доходов россиян. В принципе, зимой должны принимать больше горячительных напитков, в этом году спрос меньше", – заявил председатель союза Павел Шапкин.
Между тем граждане страны стали меньше употреблять и слабоалкогольные напитки. Так, за два месяца 2018-го производство таковых снизилось на 21,3% – до 0,67 млн декалитров. Однако россияне переключились на шампанское и игристые вина, за этот же период их выпуск вырос по сравнению с прошлым годом на 8,3% – до 1,31 млн декалитров.
По данным Росстата, обнародованным в конце нынешнего января, реальные располагаемые доходы жителей РФ за 2017 г. снизились на 1,7%. По состоянию на декабрь 2017-го без работы были 3,9 миллиона человек в возрасте от 15 до 72 лет.
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