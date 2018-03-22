Цены на бензин взлетят

Эксперт прокомментировал заявление Минфина об эффективной конкуренции в нефтяной отрасли

Цены на бензин зависят больше от инфляции, поэтому снижение акциза не коснется владельцев авто, считает младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев.

"Динамика цен не изменится и в целом будет направлена на плавный рост, и темпы роста цен будут зависеть от уровня инфляции в стране в конкретный момент", – передает слова эксперта "Экономика сегодня".

По его мнению, цены могут отпустить из-за падающей инфляции, чтобы они смогли ее догнать и шагнуть дальше. "Отменить этот акциз собирались и раньше. Предполагалось, что при этой отмене вырастет НДПИ, увеличится и маржа. Акциз не отменили, поэтому рентабельность продаж на внутреннем рынке сократилась. Чтобы ее поднять, должны были вырасти внутренние цены, но это ударит по карманам потребителей, на что не могли пойти власти. Нефтяники под давлением ФАС вынуждены были держать цены, и заговорили о том, что рентабельность низкая", – объясняет Гордеев.

Ранее в Минфине заявили, что для эффективной конкуренции в нефтяной отрасли необходимо отказаться от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и эквивалентно увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газовый конденсат. Другими словами, совершить налоговой маневр.

Об этом говорил директор департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

"При этом с целью минимизации риска роста цен на внутреннем рынке мы предлагаем одновременно с этим понизить акцизы на нефтепродукты на 2-3 рубля на литр, а также ввести отрицательный акциз на тонну переработанной нефти для заводов, которые поставляют нефтепродукты, соответствующие требованиям технического регламента на моторные топлива, на внутренний рынок", – отметил Сазанов.

О необходимости маневра заявил и Гордеев. "Низкой стоимостью своей нефти мы субсидируем соседние республики, входящие в ЕАЭС. В итоге поставляя туда дешевые нефтепродукты, мы не добираем в наш бюджет. Второй аспект проведения налогового маневра – мы перестанем субсидировать низкорентабельные производства, что положительно отразится на экономике", – уверен экономист.

Отметим, что наряду с предположениями о росте цен на нефть аналитики делают неутешительные прогнозы относительно национальной валюты. Они считают, что в ближайшую неделю позитивные факторы для рубля ослабнут, и он может заметно потерять в цене.