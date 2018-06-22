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Ракеты "Протон" уничтожат

Фото: GLOBAL LOOK press/twitter.com
Космическому ветерану нашли замену

Проект "Протон" закрывается – глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что эти ракеты выполнили свою историческую задачу, теперь необходимо перейти к производству летательных аппаратов нового поколения.

На смену "Протонам" придут ракеты "Ангара", рассказал Рогозин РИА "Новости". При этом он не назвал точных сроков прекращения производства "Протонов". По словам Рогозина, о них можно будет говорить тогда, когда закончит работать оперативный штаб по Центру Хруничева.

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"Они должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, а это будет означать нашу полную концентрацию на "Ангаре", добавил гендиректор Роскосмоса.

Универсальная одноразова ракета-носитель "Протон" выводящая на орбиту и далее космические аппараты, была разработана в 1960-е гг. Первые "Протоны" были двухступенчатыми и относились к средне-тяжелому классу, следующий класс – "Протон-К" представляет собой трехступенчатую ракету-носитель тяжелого класса. с начала 21 века в космос летают "Протон-М". Стоимость одного запуска ракеты равна примерно в 65-70 млн долларов.


Валентина МАЙОРОВА
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