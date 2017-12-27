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Рогозин признал ошибки "Роскосмоса"

Дмитрий Рогозин. Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Frolov
Политик перенес ответственность за все провалы на управляющих организацией

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объяснил последние неудачи в космической сфере слабым руководством Роскосмоса.

По его словам, организации необходимо омолодить своих сотрудников, так как людей моложе 30 лет там всего 18%. В то же время в оборонно-промышленном комплексе их в два раза больше, передает "Интерфакс".

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Политик подчеркнул, что, несмотря на успешный год, 2017-й все же не стал безаварийным и в этом виновато руководство Роскосмоса, которое постоянно совершает ошибки.

"Есть системные ошибки в управлении в руководстве госкорпорации", - добавил вице-премьер.

Дмитрий Рогозин считает, что нужно как можно скорее реформировать космическую отрасль, так как все техническое оснащение сильно отстало от других стран.

Также он вспомнил и о ракете "Союз-2.1б", которая упала после запуска с космодрома Восточный.

"Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут. А чего тогда делали последние 20 лет коллеги, которые за это отвечают?" - спросил Рогозин.

Тем временем специалисты пытаются связаться со спутником "Ангосат", который сегодня исчез после старта с Байконура, сообщается на сайте РКК "Энергия".

"Специалисты РКК "Энергия" анализируют имеющуюся телеметрию, полученную с КА (космического аппарата) "Ангосат", для устранения нештатной ситуации", - говорится в сообщении.

Эксперты утверждают, что связь была потеряна в ходе раскрытия солнечных батарей. Они отмечают, что раньше подобные случаи уже происходили с тремя спутниками.

Напомним, что 27 декабря была потеряна связь с ангольским аппаратом "Ангосат". Это произошло после отделения разгонного блока "Фрегат". Подобное произошло и 28 ноября, когда пропала запущенная ракета-носитель "Союз-2.1б". Причиной тогда назвали ошибки в программном обеспечении.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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