Россияне попали в кредитное рабство

Банкам выгодно загонять население в финансовую кабалу

Стремление населения делать покупки в кредит весьма опасно для граждан, однако полезно для банков. Это откровенно признал глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Обычно небольшие суммы, необходимые для текущих приобретений бытовой техники или нового гаджета, требуются людям с низким уровнем дохода. В банках этим клиентам не рады, а вот микрофинансовые организации не так требовательно относятся к заемщикам, пояснил эксперт.

"Нам, конечно же, выгоден рост спроса на кредитные услуги, но именно спроса платежеспособного. Микрофинансовые институты могут закрывать глаза на то, откуда будут источники дохода, а банки же в первую очередь интересуются источником дохода", – рассказал Тосунян "Национальной службе новостей".

Между тем, производителю все равно, приобретен его продукт в кредит или нет: любая покупка стимулирует рост производства. А в этом как раз крупные банки очень заинтересованы. "Эти производители все же являются нашими клиентами. Поэтому по длинной цепочке мы заинтересованы в росте спроса, в том числе на наши кредиты, и в соответствующем росте", – указал Тосунян.

Ранее крупнейшая микрофинансовая компания "Домашние деньги" обнародовала данные исследования, согласно которому в настоящее время каждый десятый работающий россиянин имеет микрокредит. Это объясняется тем, что при зарплате в 30-40 тыс.рублей человек не имеет возможности делать накопления и не может приобрести многие необходимые в хозяйстве вещи без оформления кредита.

При этом 82% клиентов микрофинансовых организаций получает отказ на ссуду в банке из-за уже набранных долгов, просроченных платежей и пр. Таким образом россияне вынуждены обращаться в МФО и брать деньги под грабительский процент. Погасить такие займы люди могут далеко не всегда.