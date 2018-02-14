У россиян отберут кредиты до получки

Центробанк ужесточит регулирование микрофинансовых организаций

Власти намерены снизить размер максимальных выплат, которые должники обязаны возвращать кредиторам. В настоящее время гражданин, взявший деньги у микрофинансистов, с учетом процентов и штрафов может максимально выплатить организации сумму, которая в три раза больше той, которую он взял. Банк России убежден, что потолок выплат нужно снижать.



Снижение будет происходить поэтапно, передают "Ведомости". Регулятор настаивает на том, чтобы как можно скорее снизить размер максимальной выплаты до 2,5 раз. К июлю 2019 г. максимальный размер задолженности не должен будет превышать двукратную величину займа, а еще через год коэффициент составит 1,5, сообщил глава департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков.

Снизят и кредитную ставку. Прямо сейчас ее необходимо уменьшить до 1,5% в день, а к 2019 г. она должна сократиться до 1%.

Сильнее всего ужесточения регулятора ударят по так называемым кредитам до зарплаты. Подобные выплаты ограничат суммой в 10 тыс. руб., которую будут выдавать не более чем на 15 дней. Ограничение предлагается даже прописать в законе. Возвращать долг граждане будут фиксированными платежами – не более 3 тыс. руб. с процентами и штрафами за раз. Размер займа или срок его выплаты нельзя будет увеличить.

Новшества позволят убить двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, рынок избавится от недобросовестных и нежизнеспособных игроков. Во-вторых, несознательные граждане перестанут взваливать на себя непосильное кредитное бремя. "Мы должны фактически исключить возможность для граждан брать деньги в том случае, если они не готовы и не имеют возможности обслуживать такие долги", – пояснил представитель ЦБ.

Правда, сами владельцы микрофинансовых организаций сильно занервничали. Если немного снизить предельные выплаты и максимальные дневные ставки, рынок очистится от серых и неэффективных компаний, соглашаются они. Но при дальнейшем закручивании гаек микрофинансовые организации, специализирующиеся на выплатах до зарплаты, вообще не смогут работать.

Многим игрокам придется менять бизнес-модели и переходить на выдачу среднесрочных займов. Но самое главное – рядовые граждане лишатся доступного источника денег. А значит, в первую очередь пострадают их интересы, говорят микрофинансисты. Граждане начнут занимать у черных кредиторов, с которыми Центробанк и рынок активно боролись последние годы. И те расцветут буйным цветом. В итоге отрасль отбросит на 15 - 20 лет назад, во времена "лихих 90-х".

Защитники прав потребителей уверены, что от ужесточения правил интересы граждан не пострадают. Ведь это абсурд, когда клиенты берут займы только для того, чтобы погасить предыдущие долги, и платят по ним 700% годовых.

В прошлом году Центробанк заявил, что изучает резкий рост спроса на микрокредиты. Тогда регулятор предположил, что причиной бума может оказаться простота оформления микрозаймов и недоступность классических банковских кредитов. Он пообещал сделать финансовые услуги более доступными для граждан, но на практике оказывается, что все выходит с точностью до наоборот.