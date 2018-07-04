Меркель испугалась войны с Америкой

Канцлер не хочет ссориться из-за торговых пошлин, так как и без того находится в шатком положении

Между США и Германией в ближайшее время может вспыхнуть самая настоящая торговая война из-за таможенных пошлин. Берлин категорически не хочет этого и взывает к разрядке. В первую очередь потому, что это грозит неприятностями председателю правительства ФРГ Ангеле Меркель.



Выступая перед депутатами бундестага, канцлер заявила о том, что над страной нависла реальная опасность. "Это уже имеет очертания торгового конфликта, не хочу говорить других слов. Нужно сделать все, чтобы попытаться разрядить этот конфликт, чтобы он не перерос в настоящую войну", – сказала Меркель.

Ответственность за сложившуюся ситуацию немецкий политик возлагает на заокеанских партнеров. Она назвала пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении европейских стали и алюминия, противозаконными. Тем не менее немцы готовы предпринимать активные шаги, чтобы погасить конфликт. Берлин собирается делать ставку на переговоры, а не на жесткие контрмеры.

"Каким образом мы вступим в эти переговоры – это мы должны обсудить, но нужно предотвратить введение дальнейших пошлин и, таким образом, осуществление дальнейших шагов в направлении торговой войны", - говорила руководитель немецкого кабинета министров на прошлой неделе.

Подобное миролюбие Меркель объясняется очень просто. Самой актуальной для нее проблемой на данный момент является миграционная политика. Курс на полную открытость страны для беженцев себя не оправдал; он не разрешил миграционный кризис, а лишь сильнее его усугубил. Под давлением Министерства внутренних дел канцлер дала согласие на строительство транзитных центров для высылки нелегалов. Соответствующее решение было принято накануне.

Выбора у Меркель фактически не было: если бы она отказалась от депортации нелегальных беженцев, в правящей коалиции произошел раскол, который мог привести к отставке кабинета. "Меркель остановила вражду в правительстве с помощью компромисса. Она спасла правительство от развала ценой своей репутации. Компромисс с (главой МВД Хорстом) Зеехофером был необходим, чтобы разрешить кризис во власти, который для Германии стал бы разрушительным", – написало по этому поводу агентство Bloomberg.

Такой поворот можно считать первой, но не последней победой консервативно настроенных сил в правящей партии ХДС, которые давно выступали за строительство лагерей для беженцев. Не исключено, что Меркель, которую считают сторонницей либеральных ценностей, придется и дальше сдавать позиции. В этой ситуации ей строго противопоказано открыто ссориться с основным геополитическим союзником. Конфликт может создать стране дополнительные проблемы, из-за которых позиции канцлера еще более ослабнут.

В конце марта США ввели ввозные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). В ответ на это с 22 июня ЕС ввел пошлины на импорт американских товаров на общую сумму 2,8 млрд евро. В Брюсселе пообещали, что Евросоюз отменит пошлины после соответствующих шагов со стороны Белого дома. Но США похоже не планируют сворачивать с выбранного пути. В понедельник, 2 июля, президент страны Дональд Трамп заявил, что европейские страны в торговой сфере так же плохи для Америки, как и Китай. А потому никаких поблажек союзникам делать не планируется.