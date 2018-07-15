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Силуанов рассказал о снижении пенсий

Без реформы выплаты сократились бы в полтора раза

Если пенсионный возраст оставить прежним, то к 2030 году при выходе на заслуженный отдых россияне будут получать существенно меньше – 20% от прежней зарплаты вместо 33%. Об этом заявил министр финансов РФ, вице-премьер Антон Силуанов.

"Если мы ничего не будем делать, то просто количество работающих граждан и количество пенсионеров будет таково, что доли, которую отчисляют за работников предприниматели, просто не хватит, для того чтобы заплатить достойную пенсию", – рассказал он в эфире программы "Познер" на Первом канале.

Также он заявил, что объявление о решении поднять пенсионный возраст совершенно случайно совпало с днем открытия ЧМ-2018 в России. По его словам, правительство планировало сообщить обществу о непопулярной реформе несколько раньше, но пришлось "дошлифовывать" некоторые моменты в законопроекте. Дату для важного объявления не выбирали намеренно, подчеркнул министр. 

"Здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение", – заверил Силуанов.

Глава Минфина отметил, что так называемый "серебряный возраст" россиян (показатель активного долголетия) в последние годы возрастал и на сегодняшний день в среднем 26 лет у женщин и 17 – у мужчин. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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