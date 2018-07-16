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Российское правительство решило помочь людям предпенсионного возраста адаптироваться к предстоящей реформе. Для этого им собираются предложить повысить свою квалификацию. Такое решение озвучил глава Минтруда Максим Топилин.
Он сообщил, что на переобучение кабмин будет ежегодно выделять 5 млрд рублей.
"Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте, и правительство выделит (на нее) соответствующие средства", сказал министр на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам, добавив, что "это может быть около 5 млрд рублей в год", пишет ТАСС.
Напомним, правительство РФ предложило повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. Предлагается повышение проводить поэтапно, начиная с 2019 года.
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