Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россиян предпенсионного возраста отправят переобучаться

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Новая специальность поможет гражданам дожить до заслуженного отдыха

Российское правительство решило помочь людям предпенсионного возраста адаптироваться к предстоящей реформе. Для этого им собираются предложить повысить свою квалификацию. Такое решение озвучил глава Минтруда Максим Топилин.

Он сообщил, что на переобучение кабмин будет ежегодно выделять 5 млрд рублей.

По теме

"Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте, и правительство выделит (на нее) соответствующие средства", сказал министр на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам, добавив, что "это может быть около 5 млрд рублей в год", пишет ТАСС.

Напомним, правительство РФ предложило повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. Предлагается повышение проводить поэтапно, начиная с 2019 года.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Трагедия омрачила ликование французов

Бурное празднование победы в ЧМ-2018 привело к нескольким смертям

В Финляндии приняли в штыки встречу Путина и Трампа

Местные жители недовольны беспрецедентными мерами безопасности в столице

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей