Россия перестала давать Америке в долг

Деньгам найдут лучшее применение

Россия сократила до минимума вложения в государственный долг США. Теперь в распоряжении нашей страны находятся американские государственные облигации на общую сумму всего лишь $14,9 миллиарда. Это минимальное значение за 11 лет.



Москва покинула список крупнейших кредиторов Вашингтона. Такие данные содержатся в отчете Федеральной резервной системы США за май, передает РИА "Новости". В марте этого года инвестиции РФ в госдолг США составляли $96,1 млрд, и наша страна занимала 16-ю строчку в рейтинге крупнейших кредиторов.

В апреле объем вложений снизился до $48,7 млрд, и, как следствие, Россия опустилась на 22-е место. В мае владение американским госдолгом уменьшилось еще в три раза, и в результате РФ выбыла из числа 30 стран, которым принадлежит наибольшее количество гособлигаций США. Сейчас последнюю, 30-ю строчку в рейтинге занимает Республика Чили, которой принадлежат долговые бумаги на сумму $30,2 миллиарда.

В целом иностранные государства владели в мае 2018 г. ценными бумагами США на общую сумму $6,213 триллиона. По сравнению с апрелем эта цифра немного сократилась – тогда вложения составляли $6,169 триллиона. Общий же объем госдолга США давно перевалил за $20 триллионов.

Охотнее всего американцы берут в долг у Китая и Японии. В мае обе эти страны нарастили вложения в облигации США. Пекин дополнительно инвестировал $2 млрд, и теперь его доля достигла $1,183 триллиона. Токио закупил бумаг на $17,5 млрд и добрался до отметки $1,049 триллиона.

Сокращение российских вложений в американские облигации не было следствием сиюминутного решения. Оно никак не связано с конкретными событиями в двусторонних отношениях между странами. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее поясняла, что регулятор проводит политику диверсификации международных резервов. Часть средств, вырученных от продажи американских облигаций, вкладывается в европейские ценные бумаги и другие активы. При принятии решений учитываются все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.

За последний год доля казначейских облигаций США в общем объеме российских резервов снизилась. Однако нашей стране не стоит вовсе отказываться от этого финансового инструмента: выпущенные Вашингтоном гособлигации по праву считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке.

Весной в Госдуму попал законопроект о запрете размещения средств Фонда национального благосостояния в облигациях и других ценных бумагах США. Однако экономисты восприняли его в штыки. Наш отказ от американского долга не нанесет Штатам практически никакого ущерба, так как наша доля в общем объеме слишком мала. При этом мы сами лишим себя выгодного направления инвестиций.