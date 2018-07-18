Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия перестала давать Америке в долг

Фото: pixabay.com
Деньгам найдут лучшее применение

Россия сократила до минимума вложения в государственный долг США. Теперь в распоряжении нашей страны находятся американские государственные облигации на общую сумму всего лишь $14,9 миллиарда. Это минимальное значение за 11 лет.

Москва покинула список крупнейших кредиторов Вашингтона. Такие данные содержатся в отчете Федеральной резервной системы США за май, передает РИА "Новости". В марте этого года инвестиции РФ в госдолг США составляли $96,1 млрд, и наша страна занимала 16-ю строчку в рейтинге крупнейших кредиторов.

По теме

В апреле объем вложений снизился до $48,7 млрд, и, как следствие, Россия опустилась на 22-е место. В мае владение американским госдолгом уменьшилось еще в три раза, и в результате РФ выбыла из числа 30 стран, которым принадлежит наибольшее количество гособлигаций США. Сейчас последнюю, 30-ю строчку в рейтинге занимает Республика Чили, которой принадлежат долговые бумаги на сумму $30,2 миллиарда.

В целом иностранные государства владели в мае 2018 г. ценными бумагами США на общую сумму $6,213 триллиона. По сравнению с апрелем эта цифра немного сократилась – тогда вложения составляли $6,169 триллиона. Общий же объем госдолга США давно перевалил за $20 триллионов.

Охотнее всего американцы берут в долг у Китая и Японии. В мае обе эти страны нарастили вложения в облигации США. Пекин дополнительно инвестировал $2 млрд, и теперь его доля достигла $1,183 триллиона. Токио закупил бумаг на $17,5 млрд и добрался до отметки $1,049 триллиона.

Сокращение российских вложений в американские облигации не было следствием сиюминутного решения. Оно никак не связано с конкретными событиями в двусторонних отношениях между странами. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее поясняла, что регулятор проводит политику диверсификации международных резервов. Часть средств, вырученных от продажи американских облигаций, вкладывается в европейские ценные бумаги и другие активы. При принятии решений учитываются все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.

За последний год доля казначейских облигаций США в общем объеме российских резервов снизилась. Однако нашей стране не стоит вовсе отказываться от этого финансового инструмента: выпущенные Вашингтоном гособлигации по праву считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке.

Весной в Госдуму попал законопроект о запрете размещения средств Фонда национального благосостояния в облигациях и других ценных бумагах США. Однако экономисты восприняли его в штыки. Наш отказ от американского долга не нанесет Штатам практически никакого ущерба, так как наша доля в общем объеме слишком мала. При этом мы сами лишим себя выгодного направления инвестиций.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Странное поведение Трампа после саммита объяснили

Американский президент разразился противоречивыми высказываниями по возвращении домой

ФБР разоблачило агента КГБ Познера

Мэтру вменили сотрудничество с российскими спецслужбами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей