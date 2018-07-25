У США нашли самое слабое место

Россия и Китай обнаружили "болевую точку" Америки

Она таится в ценных бумагах. Стоило, к примеру, Москве с апреля по май уменьшить активы в облигациях государственного займа США – с $96 млрд до $15 млрд, – как в Штатах поднялись процентные ставки.

И глава Белого дома Дональд Трамп этим очень недоволен. Недавно он заявил, что подобное ущемляет все достижения американской власти. Дорогие кредиты ограничивают рост экономики США, пишет Business Insider.

Россия сократила активы в американских ценных бумагах по нескольким причинам. В Москве опасаются, что санкции, введенные Вашингтоном в начале апреля, могут распространиться и на торговлю американскими облигациями. Поэтому приняли решение избавиться от большей части активов, чтобы подстраховаться на случай их возможной конфискации.

По мнению бывшего главы Центрального банка РФ Сергея Дубинина, продажи облигаций – умная сделка. Она позволяет укрепить рубль и диверсифицировать валютные резервы.

Некоторые эксперты назвали такой подход России "целенаправленной атакой на ахиллесову пяту США", сообщает издание.

Дефицит бюджета США в ближайшие годы, по данным Международного валютного фонда, превысит $1 триллион. Это увеличивает зависимость Америки от кредиторов.

И сильнее всего экономика Штатов пострадает, если от их бумаг станет избавляться Китай. Возможно, поэтому Трамп угрожает карательными тарифами на высокие объемы импорта из Китая...