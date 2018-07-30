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Подсчитана экономическая выгода ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/Matthias Koch
ЦБ оценил пользу мундиаля

Чемпионат мира по футболу оставил след не только в памяти, но и в госбюджете. Россия, несомненно, стала богаче после проведения турнира. Об этом говорят очередные цифры в отчете Центробанка.

Первенство, которое располовинило два летних месяцев, внесло вклад в розничную торговлю страны, а также в экспорт. Розница "расшевелилась", ускорив рост до трех процентов в годовом эквиваленте. Экспорт прибавил почти в два раза больше.

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"Рост оборота розничной торговли в июне 2018 года ускорился до 3% в годовом выражении. Дополнительный вклад в его увеличение (около 0,2 п.п. в годовом сопоставлении) внесло проведение чемпионата мира по футболу. При этом рост продаж продовольственных товаров в июне 2018 года ожидаемо ускорился сильнее, чем непродовольственных", – говорится в обзоре "Экономика: факты, оценки, комментарии", опубликованном на сайте ЦБ.

В сообщении также отмечается, что благодаря чемпионату преуспеют общепит и сфера услуг, например: гостиничный бизнес и транспортная отрасль. Увеличенный спрос на товары "made in Russian", соответственно, сыграло на руку экспорту.

"По оценкам, во втором квартале 2018 года физический объем экспорта вырос на 5–6% в годовом сопоставлении", – следует из размещенного на портале текста.

Повышенный спрос – в том числе заслуга стабильного рынка труда, считает регулятор. Зарплаты выросли: в июле – на 7,2% годовых, в мае – на 7,6%.

Об экономической выгоде ЧМ-2018 говорилось и ранее. Во втором квартале отчетливо прослеживается рост российского ВВП примерно на 2%. Примерно на такой же эффект аналитики рассчитывают и во второй половине года.

В целом ВВП во втором квартале вырос на на 1,8–2,2% в годовом выражении, оценил ЦБ. В "Экономика находится вблизи потенциала. В этих условиях расширение потребительского спроса будет способствовать постепенному росту инфляции до 3,5–4% к концу 2018 года", – пояснили в Банке России.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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