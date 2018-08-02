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ЧМ-2018 был только предлогом

Фото: GLOBAL LOOK press/Marvin Ibo Guengoer
Москве нужен был чемпионат, чтобы завлечь в страну иностранцев

Чемпионат мира по футболу прошел, но для России все только начинается. Ведь она устраивала спортивный праздник не ради нескольких матчей, а с расчетом на будущее, которое она связывает с зарубежьем.

Сломанные скамейки, разбитые фонари, украденные элементы уличного дизайна – Россия все простила иностранным фанатам ради того, чтобы они вновь вернулись, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. По ее данным, туристы с лихвой окупили неприятности, которые доставили россиянам. К примеру, только американцы за время ЧМ потратили в РФ около $60 млн, китайцы – $35 миллионов.

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Воспряли не только спортивная отрасль, гостиничный бизнес и сфера питания. Иностранцы с удовольствием посещали музеи, тратились на сувениры и бесплатно рекламировали красоты России, публикуя в соцсетях многочисленные фото и видео.

Теперь РФ ожидает вала туристов из разных стран. Обладатели паспортов болельщика уже получили право беспрепятственного въезда в страну до конца года. Их знакомые выражают желание тоже поехать.

Заинтересовался возможностями в нашей стране и зарубежный бизнес. А низкий курс рубля делает Россию еще более привлекательной для всех. Так что ЧМ – это только способ напомнить миру о себе, главное теперь – правильно распорядиться его наследием.

Вера СВЕТЛОВА
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