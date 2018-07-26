Мир влюбился в Россию после ЧМ-2018

Страна получила гораздо больше, чем Кубок мира

Чемпионат мира по футболу помог нашей стране разрушить стереотипы, которые создавали западная пресса и политики на протяжении долгих лет. Иностранные болельщики, приехавшие на турнир, и миллиарды телезрителей по всему миру оценили истинные достоинства России. И это – самая большая победа РФ на мундиале.



Блестяще организованный и проведенный чемпионат продемонстрировал всем, что Москва способна обеспечить закон и порядок даже на таком сложном мероприятии. Теперь все знают, что в России безопасно и что она не имеет ничего общего с тем мрачным образом "враждебной, пугающей и вызывающей подозрения" страны, который ей навязывают, пишет йеменский портал Al-Mashhad Al-Araby.

Издание называет недавно завершившийся турнир "одним из самых прекрасных мероприятий в современной истории футбола". Гости со всех концов света увидели своими глазами, что "в современной России древние традиции и наследие гармонично сочетаются с последними достижениями прогресса, и по достоинству оценили ее богатые и разнообразные достопримечательности".

Йеменских журналистов приводят в восторг климатическое разнообразие и бескрайние просторы страны, "протянувшейся от Сибири до Черного моря". В России есть прекрасные южные курорты, но при этом "знаменитый генерал Мороз помог русским победить войска Бонапарта и Гитлера".

Россия – многонациональная страна, которая может преподать иностранцам урок толерантности. Здесь представители различных народов и религий мирно уживаются друг с другом. Разные культурные традиции сливаются воедино и формируют основу российского менталитета.

"Русские люди очень открытые и отличаются множеством достоинств, в реальности они не имеют ничего общего с тем стереотипным образом угрюмого русского медведя, который навязывает западная пропаганда в попытках изолировать Россию от остального мира и убедить всех в том, что она угрожает западной цивилизации", – отмечает издание (перевод статьи опубликован на сайте "ИноTV").

Йеменцы критикуют западных политиков за то, что они постоянно создают образ врага. До конца 1980-х это был Советский Союз. После его распада западным СМИ пришлось на время отказаться от традиционных публикаций про "угрозу с Востока". Вместо этого они начали запугивать мир "исламской угрозой". А несколько лет назад вновь переключились на Россию. Суть подобных теорий сводится к тому, что только западная цивилизация представляет собой "высшую ступень" развития человечества и господствует над всеми остальными культурами, отмечают журналисты. Они усматривают в таком подходе признаки расизма.

США и их союзники провозглашаются единственной силой, которая способна править миром. Арабские страны уже пострадали от этого, когда Израиль при поддержке Штатов стал диктовать соседним странам свою агрессивную политику.

Авторы Al-Mashhad Al-Araby надеются на то, что чемпионат мира поможет изменить сложившееся положение дел. Россию за организацию турнира похвалил даже президент США Дональд Трамп. Встреча двух лидеров в Хельсинки на следующий день после финального матча ЧМ-2018 показала, что Москва сумела не раз "забить гол", искусно используя внутренние разногласия и споры в политических кругах США и Запада в целом.

Футболисты, тренеры и спортивные чиновники высоко оценили уровень проведения чемпионата мира в России и назвали турнир одним из лучших в истории. Понравилось в РФ и зарубежным болельщикам. Многие из них ругали западную прессу за то, что она искажает у публики представления о нашей стране.