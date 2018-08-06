Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Санкции России бьют по европейцам

Фото: Siegfried Kuttig/ Global Look
Влияние введенного нашей страной в 2014 году продэмбарго в Испании ощущают до сих пор

Перейти на новые рынки оказалось сложно. Об этом рассказал гендиректор Fepex – Испанской федерации ассоциаций производителей-экспортеров фруктов, овощей, цветов и живых растений  – Хосе Мария Посанкос.

По его словам, "влияние санкций было очень серьезным, и последствия до сих пор чувствуются". Для испанских производителей фруктов и овощей Россия – естественный рынок, и ограничения больно бьют по ним, так как их продукты скоропортящиеся, пояснил Посанкос РИА "Новости".

По теме

Хоть и удалось найти новые места сбыта, – к примеру, Бразилию и Канаду, – но они не могут, добавил гендиректор Fepex, полностью заменить российский рынок. На него приходилось почти 600 тыс. т экспорта, и некоторые предприятия были ориентированы преимущественно на эти нужды.

"Мы не думаем, что за пределами Европы существует альтернатива по размеру, разнообразию, развитию логистики, сопоставимая ему", – отметил Посанкос.

Наибольшие потери понесли производители фруктов, ведь в момент введения санкций урожай косточковых плодов (персиков, нектаринов) был в самом разгаре, и "все произошло в один день, без предупреждения". И Европейской комиссии пришлось принимать срочные меры.

"О банкротстве никто не заявил, поскольку российский рынок все-таки не основной в плане доходов, к тому же были предприняты усилия, чтобы переориентироваться на другие рынки, по рекомендации Министерства сельского хозяйства фрукты перерабатывали в соки", – сообщил Посанкос.

Точную сумму ущерба сельхозпроизводителям Испании от российского продэмбарго гендиректор Fepex назвать не смог. Нет таких данных и у властей этой европейской страны.

В 2014 г. Минсельхоз Испании приводил цифру €340 миллионов. Ее подсчитали таможенные службы по поставкам попавших под эмбарго 2013 г. фруктов, овощей, мяса, молочных продуктов и рыбы. Тогда на Россию приходилось 1,8% общего объема экспорта данного вида продукции из Испании.

Сильнее всего российское эмбарго ударило по испанским производителям свежих фруктов и овощей: на нектаринах они потеряли €70 млн, на цитрусовых -  €48 млн, на томатах – €40 млн, на хурме – €16 млн,  на грушах – €6,5 млн, на винограде – €3 млн), на гранатах – €2 млн и на сливах – €1,1 миллиона.

В результате антироссийских санкций, а также принятых нашей страной контрмер, Испания потеряла €700 млн, сказал посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

У секса нашлось новое свойство

Ученые снова доказали - приятное может быть еще и полезным

Украинца с литрами яда задержали в Крыму

Отравляющее вещество было произведено в США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей