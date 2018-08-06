Санкции России бьют по европейцам
Перейти на новые рынки оказалось сложно. Об этом рассказал гендиректор Fepex – Испанской федерации ассоциаций производителей-экспортеров фруктов, овощей, цветов и живых растений – Хосе Мария Посанкос.
По его словам, "влияние санкций было очень серьезным, и последствия до сих пор чувствуются". Для испанских производителей фруктов и овощей Россия – естественный рынок, и ограничения больно бьют по ним, так как их продукты скоропортящиеся, пояснил Посанкос РИА "Новости".
Хоть и удалось найти новые места сбыта, – к примеру, Бразилию и Канаду, – но они не могут, добавил гендиректор Fepex, полностью заменить российский рынок. На него приходилось почти 600 тыс. т экспорта, и некоторые предприятия были ориентированы преимущественно на эти нужды.
"Мы не думаем, что за пределами Европы существует альтернатива по размеру, разнообразию, развитию логистики, сопоставимая ему", – отметил Посанкос.
Наибольшие потери понесли производители фруктов, ведь в момент введения санкций урожай косточковых плодов (персиков, нектаринов) был в самом разгаре, и "все произошло в один день, без предупреждения". И Европейской комиссии пришлось принимать срочные меры.
"О банкротстве никто не заявил, поскольку российский рынок все-таки не основной в плане доходов, к тому же были предприняты усилия, чтобы переориентироваться на другие рынки, по рекомендации Министерства сельского хозяйства фрукты перерабатывали в соки", – сообщил Посанкос.
Точную сумму ущерба сельхозпроизводителям Испании от российского продэмбарго гендиректор Fepex назвать не смог. Нет таких данных и у властей этой европейской страны.
В 2014 г. Минсельхоз Испании приводил цифру €340 миллионов. Ее подсчитали таможенные службы по поставкам попавших под эмбарго 2013 г. фруктов, овощей, мяса, молочных продуктов и рыбы. Тогда на Россию приходилось 1,8% общего объема экспорта данного вида продукции из Испании.
Сильнее всего российское эмбарго ударило по испанским производителям свежих фруктов и овощей: на нектаринах они потеряли €70 млн, на цитрусовых - €48 млн, на томатах – €40 млн, на хурме – €16 млн, на грушах – €6,5 млн, на винограде – €3 млн), на гранатах – €2 млн и на сливах – €1,1 миллиона.
В результате антироссийских санкций, а также принятых нашей страной контрмер, Испания потеряла €700 млн, сказал посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин.
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