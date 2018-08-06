Рубль рухнет в августе

В конце лета российскую валюту традиционно подстерегают неудачи

Сложности начались перед сентябрем 1998 года. Тогда доллар с 6 руб. за месяц подпрыгнул до двадцати. Затем злой рок над "деревянным" висел три года подряд, начиная с 2014-го.

И только в прошлом августе российской валюте дали передохнуть. Правда, ненадолго. Этот месяц обещает быть для нее нелегким. Испытания уже начались. Сегодня, по информации официальных торгов ЦБ, курс доллара поднялся до 63,49 рублей. Американская валюта вернулась на самый верх четырехмесячного коридора по отношению к рублю.

Намечающиеся санкции заокеанской державы, политические и военные события, цены на нефть, а также валютные закупки – все это не сыграют на руку российской денежной единицы. К осени, уверены аналитики, доллар подскочит до 65-66 рублей.

Еще в пятницу Минфин объявил о приобретении "иностранцев". Закупка начнется завтра. Почти за месяц на валюту будет потрачено 383,2 млрд рублей.

"Текущий счет платежного баланса при этом останется сезонно слабым, лишая рубль поддержки", – заявил "Газете.Ru" эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.

Кроме того, давление на рубль, несомненно, окажут американские санкции против отечественного госдолга. Их США могут ввести приближающейся осенью. Рассчитывают эксперты только на благосклонность нефти, которая не станет топить рубль.