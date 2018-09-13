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Россиян лишат курицы

Кадр из мультфильма "Побег из курятника"
Один из самых бюджетных продуктов исчезнет с прилавков

Мясо птицы может стать недоступным для россиян – производители курятины заявили, что отрасль погрузилась в глубокий кризис.

На некоторых птицефермах из-за нехватки денег куриц просто перестают кормить. Руководители одного из птицеводческих хозяйств Оренбурга сбежали, бросив сотрудников без зарплаты, а курочек оставили голодать, сообщает "РЕН ТВ".

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Проблемы в отрасли начались еще в прошлом году: на рынок поступило слишком много курятины, оптовые цены на мясо птицы уменьшились на 30-40%, и предприятия начали разоряться и закрываться.

В этом году неприятности не закончились – летом увеличились цены на корма и добавки. Все эти факторы отражаются на кошельках простых покупателей – цена на курицу в последнее время ощутимо выросла. 

"Некоторые производители прибегают к ухищрениям. Например, изменяют состав кормов: дают более дешевые корма, добавляют... смеси, которые удешевляют стоимость птицы и... ухудшают качество", – рассказывает аналитик пищевой промышленности Дмитрий Еделев. 

Чтобы куры меньше болели, им в пищу добавляют антибиотики. Препараты могут накапливаться в организме, что приводит к опасным последствиям для здоровья человека, предупреждают врачи.

Валентина МАЙОРОВА
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