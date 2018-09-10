Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найдены способы укрепить здоровье сердца

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
продолжениеРазмер неважен: разрушены мифы об импотенции
Продлить жизнь помогут простые упражнения и растительная диета

Образ жизни оказывает определяющее влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и приступов. Поэтому режим дня и питания очень важен для профилактики инфарктов и инсультов.

Специалисты поделились советами, которые помогут сохранить сердце здоровым и избежать неприятностей в среднем возрасте, когда вырастает риск получения сердечного приступа. Прежде всего ученые советуют заниматься физкультурой. Физическая активность помогает даже сократить генетический риск сердечных заболеваний, сообщает Vista News. Если 4-5 раз в неделю в течение получаса делать несложные физические упражнения, сердце дольше останется в хорошей форме, напоминают эксперты.

По теме

Полезны для здоровья сердца овощи и фрукты, ведь растительная диета уменьшает количество холестерина в крови.

Эксперты не пришли к единому мнению по поводу алкоголя: одни считают, что спиртное можно пить в умеренных количествах, другие советуют вообще исключить его из рациона. Но и те, и другие предупреждают, что пьянство губительно для сердечно-сосудистой системы. 

Все без исключения доктора советуют для здоровья сердца бросить курить. Никотин способствует накоплению вредного холестерина в артериях и плохо влияет на кровеносные сосуды.

Плохое влияние на сердечно-сосудистую систему оказывает и стресс. Для того чтобы облегчить работу сердца, медики советуют овладеть техниками расслабления.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Отравители Скрипаля получили красные карточки

Лондон намерен заполучить в свои руки подозреваемых любым путем

Киев отверг все договоренности о подаче воды в Крым

Ради засухи на полуострове Украина готова сама терпеть экологическое бедствие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей