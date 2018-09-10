Найдены способы укрепить здоровье сердца

Продлить жизнь помогут простые упражнения и растительная диета

Образ жизни оказывает определяющее влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и приступов. Поэтому режим дня и питания очень важен для профилактики инфарктов и инсультов.

Специалисты поделились советами, которые помогут сохранить сердце здоровым и избежать неприятностей в среднем возрасте, когда вырастает риск получения сердечного приступа. Прежде всего ученые советуют заниматься физкультурой. Физическая активность помогает даже сократить генетический риск сердечных заболеваний, сообщает Vista News. Если 4-5 раз в неделю в течение получаса делать несложные физические упражнения, сердце дольше останется в хорошей форме, напоминают эксперты.

Полезны для здоровья сердца овощи и фрукты, ведь растительная диета уменьшает количество холестерина в крови.

Эксперты не пришли к единому мнению по поводу алкоголя: одни считают, что спиртное можно пить в умеренных количествах, другие советуют вообще исключить его из рациона. Но и те, и другие предупреждают, что пьянство губительно для сердечно-сосудистой системы.

Все без исключения доктора советуют для здоровья сердца бросить курить. Никотин способствует накоплению вредного холестерина в артериях и плохо влияет на кровеносные сосуды.

Плохое влияние на сердечно-сосудистую систему оказывает и стресс. Для того чтобы облегчить работу сердца, медики советуют овладеть техниками расслабления.