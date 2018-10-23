Прагматизм заставил власти поступиться заявленными принципами

Варшава предупреждает соседей об опасности энергетической зависимости от России, однако сама по своей воле к этому стремится. Противоречивая страна с каждым годом покупает все больше и больше российского газа.

Так, в 2018-м она на порядок увеличила спрос на наше голубое топливо, взобравшись на верхушку "газпромовского" топа. Об этом сообщил глава топливного монополиста Алексей Миллер, уточнив, что на данный момент в Польшу ушло 8,9 млрд куб. м газа. Между тем в 2015-м этого объема удалось достичь за весь год.

"Польша находится в числе стран – лидеров по росту спроса и потребления российского газа. За девять с половиной месяцев она увеличила его закупку почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2017 года", – отчитался руководитель "Газпрома", передает агентство "Прайм".

Ранее президент Польши Анджей Дуда заподозрил в российско-немецком проекте "Северный поток – 2" энергетическую опасность для Украины и Словакии. При этом он похвалился, что возглавляемое им государство подстраховалось и начало покупать СПГ у Америки. В Совфеде Польшу назвали "агентом США в Европе", подчеркнув, что если у нее есть лишние деньги, то пусть покупает газ втридорога.