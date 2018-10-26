Доллар наверстает упущенное

К Новому году он подорожает до 75 рублей

Стабильность на российском валютном рынке продержится еще пару месяцев, полагают аналитики.

Снижение стоимости нефти на 10% не оказало негативного влияния на рубль. Внешние факторы сейчас тоже нейтральны. Очередные американские санкции, которые Вашингтон может объявить после ноябрьских выборов в Конгресс, рынок уже "переварил" на этапе предварительного обсуждения данного законопроекта в США.

Теоретически, взбудоражить торги может ЦБ, который в пятницу, 26 октября, проводит очередное заседание, где будет обсуждаться ключевая ставка. Но вряд ли регулятор решится на резкие шаги.

"Вероятнее всего, ставка будет оставлена на уровне 7,5 без изменения, как недавно поступили ФРС и Европейский ЦБ. Тому есть определенные причины: стабильность на долговых, денежных и валютных рынках, а также нормальная ситуация с ликвидностью", – приводит "Российская газета" мнение начальника управления операциями на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

Поэтому пока за доллар будут давать по 65-66 руб., за евро 74-75, считает эксперт.

Но уже к Новому году ситуация может измениться не в лучшую для отечественной валюты сторону. В частности, доллар может дойти до диапазона 70-75 рублей. Однако произойдет это не по экономическим причинам, а по политическим: если на Россию начнут оказывать сильное давление, инвесторы могут испугаться и начать избавляться от российских активов.

На Московской бирже в 11:00 мск 26 октября доллар стоил 65,6 рубля.