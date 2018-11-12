Москва поможет Минску заплатить долги

Чтобы Белоруссия смогла осуществить платежи по займу, Россия даст ей новый кредит

Москва и Минск согласовали выделение очередного государственного кредита Белоруссии в 2019 году. Об этом сообщил министр финансов РБ Максим Ермолович.

По его словам, все принципиальные решения приняты, осталось закрепить дело документально и перевести средства.

"Вопрос остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год. Каких-то новых решений мы не ожидаем ни с российской стороны, ни со своей", – приводит "БЕЛТА" слова Ермоловича.

Месяц назад, 12 октября, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Москва готова предоставить Минску около $630 млн на рефинансирование ее госдолга. При этом он отметил, что белорусская сторона изначально просила миллиард долларов на рефинансирование всех долгов. Москва же пока согласилась обсуждать только задолженность перед Россией.



По данным на октябрь 2017 г., долг Белоруссии перед Россией составлял $6,5 миллиардов.