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Американцы и европейцы ведут тайный бизнес в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
Экономический интерес перевешивает политические ограничения

Первый заместитель министра экономического развития Крыма Андрей Кулик признал, что бизнесмены из Соединенных Штатов и Евросоюза вкладывают средства в проекты на полуострове. По словам замминистра, эти инвестиции вполне успешны, однако иностранные предприниматели не торопятся раскрывать этот факт.

"Не все они хотели бы, чтобы афишировали их имена из-за санкционного режима", – приводит объяснения Кулика РИА "Новости".

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Чиновник уточнил, что иностранцев в Крыму интересуют гостиничный бизнес, сельское хозяйство и переработка продуктов питания.

Из-за присоединения Крыма к РФ отношения между Москвой и Западом серьезно ухудшились. В 2014 г. Евросоюз и США ввели ограничительные меры как против ряда физических лиц, так и против отдельных секторов экономики. 

Валентина МАЙОРОВА
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