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Американские инвесторы вернулись на российский рынок

Фото: GLOBAL LOOK press/Kevin Dietsch/dpa
Спрос на активы РФ со стороны США выше, чем в Европе

Американский бизнес активно вкладывается в российскую экономику. После некоторого оттока капитала из РФ, вызванного апрельскими санкциями Вашингтона и воинствующими предупреждениями главы Белого дома Дональда Трампа, инвесторы из США вновь приступили к скупке активов в России.

Только за последнюю неделю вложения американцев в российские фонды составили $ 65 млн, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные BofA Merrill Lynch. Это заметно больше, чем решились вложить европейские инвесторы.

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Впрочем, дело не только в том, что российская экономика показала стойкость против давления Запада. На фоне оттока капитала стоимость активов снизилась, поэтому они стали более интересны иностранцам. Кроме того, на рынке сейчас отмечается общая тенденция повышения спроса на бумаги развивающихся стран. В частности, американские фонды за минувшую неделю вложили $3,1 млрд в Китай и $10 млн в бразильскую экономику.

Николай ВИКТОРОВ
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