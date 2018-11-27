Газопровод заработал на полную мощность

Топливную магистраль починили в кратчайшие сроки. Специалистам понадобилось всего два часа.

На это время был приостановлен прием голубого топлива. Однако, по некоторым данным, в месте выхода сухопутного отвода OPAL газ все же поступал, но не в таком объеме, как до ремонта. Днем, пока велись работы, поставки уменьшились втрое.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на заявление европейских компаний-операторов. Накануне в Gascade сообщали об остановке сегодня, 27 ноября, "Северного потока" из-за неисправности объектов энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде.

Незначительная поломка в данной системе была обнаружена также 17 ноября. Тогда газотранспортная компания приняла меры, чтобы оперативно возобновить поставку голубого топлива.