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Топливную магистраль починили в кратчайшие сроки. Специалистам понадобилось всего два часа.
На это время был приостановлен прием голубого топлива. Однако, по некоторым данным, в месте выхода сухопутного отвода OPAL газ все же поступал, но не в таком объеме, как до ремонта. Днем, пока велись работы, поставки уменьшились втрое.
Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на заявление европейских компаний-операторов. Накануне в Gascade сообщали об остановке сегодня, 27 ноября, "Северного потока" из-за неисправности объектов энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде.
Незначительная поломка в данной системе была обнаружена также 17 ноября. Тогда газотранспортная компания приняла меры, чтобы оперативно возобновить поставку голубого топлива.
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