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Европа растет за счет Украины

Фото: www.globallookpress.com
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Незалежная отрабатывает свой статус "придатка"

Пока Украина погибает в нищете, европейские страны благодаря ей процветают. Соглашение Киева об ассоциации с ЕС довело страну до деградации. Об этом заявил экс-премьер Николай Азаров.

"Вот реальная цена Соглашения об Ассоциации. Экспорт - примитивное сырье и сельхозпродукция. Украина реально превратилась в сырьевой придаток развитых стран. Эти страны развиваются, а Украина деградирует", – написал бывший глава украинского правительства в Facebook.

Он прокомментировал заявления нынешних властей Незалежной об увеличении экспорта в ЕС:

"Основной предмет экспорта Украины в страны Евросоюза – недрагоценные металлы и продукты растительного происхождения", – указал Азаров.

Столь же легко опровергаются и другие бравурные заявления Киева о "достижениях" страны за последние 4 года.

"Все бодрые отчеты разбиваются о суровую реальность лавинообразного ухудшения уровня жизни украинцев", – пояснил в беседе с RT депутат Госдумы Дмитрий Белик. "Разрыв связей с Россией нанес такой удар по экономике Украины, что отбросил ее на несколько десятилетий, если не столетий, назад", – констатировал парламентарий.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что экономические показатели вверенного ему государства существенно улучшились и через 2-3 года это заметят сами граждане.

Николай ВИКТОРОВ
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