Украина пустила с молотка активы "Газпрома"

Киев арестовал акции компании-транзитера в счет уплаты штрафа

Принадлежавшие российскому газовому концерну акции частной украинской компании "Газтранзит" обрели нового владельца. В ходе торгов на фондовой бирже ПФТС их купил закрытый венчурный инвестиционный фонд "Голдмен". Своего имущества "Газпром" лишился по причине штрафа, наложенного украинским Антимонопольным комитетом.



Сделка по приобретению акций "Газтранзита" состоялась 29 января. Ее стоимость составила 41 млн гривен (более $1,51 млн), сообщил сайт Stockworld со ссылкой на заявление пресс-службы компании. В результате "Голдмену" отошли 16,65 тыс. акций транзитера.

"Голдмен" был зарегистрирован в апреле прошлого года и ранее бумагами "Газтранзита" не владел. Конечным бенефициаром фонда является украинский бизнесмен Андрей Нестеренко.

"Газпрому" принадлежало 40,2% акций "Газтранзита". В январе 2016 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал российскую компанию на 86 млрд гривен ($3,4 млрд) "за нарушение экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на украинском рынке транзита газа в 2009–2015 годах".

Платить по счетам "Газпром" отказался. И тогда в 2017 г. антимонопольщики начали принудительное взыскание штрафа, общая сумма которого вместе с пенями превысила $6 миллиардов. Украинские власти решили обратить взыскание на активы "Газпрома" на территории Украины, в том числе на дивиденды от украинского "Газтранзита". В октябре прошлого года "Газпром" решили оспорить решение Киева и инициировал арбитражное разбирательство против Украины.

Представители государственной энергетической компании "Нафтогаз Украины" сообщили журналистам, что не имеют никакого отношения к этой истории. "Продажа этих активов не находится в компетенции "Нафтогаза", – заявили в пресс-службе компании.

Конфискация акций не стала для "Газпрома" большой потерей в силу их малой стоимости. Но в этой ситуации важен прецедент. Ранее Украина потребовала от судебных органов европейских стран конфисковать и выставить на продажу активы "Газпрома" в Европе в счет выплаты компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

Арест на активы "Газпрома" был наложен в Нидерландах, Великобритании Швейцарии и других странах. Правда, на днях суд швейцарского кантона Цуг отменил наложение обеспечительных мер на активы "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Стокгольмский арбитраж в начале прошлого года признал, что российский концерн обязан выплатить Киеву $4,63 млрд за то, что не поставил газ в рамках транзитного договора. Из-за того, что у самой Украины был долг в сумме около $2,1 млрд, "Газпрому" нужно было отдать только $2,56 миллиарда.